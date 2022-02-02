Финалистка "Холостяка-7" стала участницей нового реалити-шоу: где девушка будет искать любовь

Стелла Шаповалова была финалисткой 7 сезона шоу "Холостяк". Тогда девушке не удалось построить отношения на проекте. Теперь она решила принять участие в "Паре на миллион".

На "Холостяке" Стелла боролась за сердце Дмитрия Черкасова, но неожиданно для нее и зрителей в финале мужчина выбрал другую девушку. С тех пор прошло уже 5 лет, а Шаповалова до сих пор в поисках своей любви.

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Финалистка "Холостяка" примет участие в новом шоу

После завершения съемок "Холостяка" Стелла занималась самореализацией. Разрыв с любимым был очень болезненным, поэтому она начала вести свой блог, работала над небольшим интернет-магазином. Благодаря участию в проекте о девушке узнало больше людей, что помогло ей в развитии бизнеса. Но личная жизнь красавицы все еще не сложилась.

Я очень хочу семью и детей! Поэтому пришла на проект "Пара на миллион". Возможно, здесь посчастливится встретить своего любимого,

– поделилась Шаповалова.

В новом проекте Стелла Шаповалова будет искать любовь среди 12 ребят. Они будут пытаться найти общий язык, а также проходить испытания, чтобы получить миллион гривен. Девушка верит, что это реалити станет новым этапом в ее жизни.

Герои "Холостяка" после шоу

За 11 сезонов украинского "Холостяка" только 2 героя смогли найти свою любовь:

ведущий Никита Добрынина женился на Даше Квитковой, которую выбрал в финале. Летом 2021 года у пары родился сын;

бизнесмен Михаил Заливако после финала продолжил строить отношения с победительницей Анной Богдан, влюбленные живут вместе.

Как сложились судьбы других мужчин, за сердце которых боролись девушки, – узнавайте по ссылке. А как сейчас живут победительницы всех сезонов популярного реалити-шоу – читайте здесь.