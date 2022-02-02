На "Холостяку" Стелла боролася за серце Дмитра Черкасова, але несподівано для неї та глядачів у фіналі чоловік обрав іншу дівчину. З того часу пройшло вже 5 років, а Шаповалова досі в пошуках свого кохання.

Дивіться також "Холостяк" 12 сезон: що Алекс Топольський публікує в інстаграмі

Фіналістка "Холостяка" візьме участь в новому шоу

Після завершення зйомок "Холостяка" Стелла займалася самореалізацією. Розрив з коханим був дуже болючим, тому вона почала вести свій блог, працювала над невеликим інтернет-магазином. Завдяки участі в проєкті про дівчину дізналося більше людей, що допомогло їй у розвитку бізнесу. Але особисте життя красуні все ще не склалося.

Я дуже хочу сім'ю та дітей! Тому прийшла на проєкт "Пара на мільйон". Можливо, тут пощастить зустріти свого коханого,

– поділилася Шаповалова.

У новому проєкті Стелла Шаповалова шукатиме кохання серед 12 хлопців. Вони намагатимуться порозумітися, а також проходитимуть випробування, щоб отримати мільйон гривень. Дівчина вірить, що це реаліті стане новим етапом у її житті.

Герої "Холостяка" після шоу

За 11 сезонів українського "Холостяка" лише 2 герої змогли знайти своє кохання:

ведучий Нікіта Добриніна одружився з Дашею Квітковою, яку обрав у фіналі. Влітку 2021 року в пари народився син;

бізнесмен Михайло Заливако після фіналу продовжив будувати стосунки з переможницею Анною Богдан, закохані живуть разом.

Як склалися долі інших чоловіків, за серце яких боролися дівчата, – дізнавайтеся за посиланням. А як зараз живуть переможниці всіх сезонів популярного реаліті-шоу – читайте тут.