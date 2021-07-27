Финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" озадачила сеть свадебными фото

Юлия Бельченко, участница 11 сезона шоу "Холостяк", опубликовала свадебные фото с телеведущим и актером Богданом Юсипчуком. Пользователи сети заинтригованы неожиданностью, и похоже, что это просто рекламная фотосессия, а не свадьба.

Финалистка 11 сезона романтического шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко озадачила и заинтриговала сеть новой публикацией. Она опубликовала на личной странице фотографии в свадебном платье и с обручальным кольцом на безымянном пальце.

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Свадебные фото Юлии "Зайки"

Перед камерой Юлия позировала рядом с актером и телеведущим, обладателем титула "Мистер Украина" Богданом Юсипчуком, который стал ее "женихом". Он предстал в черном роскошном костюме.



Юлия "Зайка" и Богдан Юсипчук / Фото з инстаграма девушки

Сама финалистка "Холостяка" примерила изысканное свадебное платье молочного цвета с длинным шлейфом и кружевом. Стилисты собрали волосы в пышный пучок, украсив прическу фатой. Визажисты сделали девушке красивый макияж с акцентом на глазах.



Юлия "Зайка" и Богдан Юсипчук / Фото з инстаграма девушки

Пара улыбалась и обнималась. Юлия также опубликовала видео с подписью "Утро невесты", где позировала на качелях и на фоне декораций. Зато Богдан Юсипчук делился фото в костюме с подписью: "К черту все... Я готов". Он сопроводил кадр хэштегами "свадьба", "жених".

Реакция сети

Поклонники бурно реагируют на свадебные фото и видео пары. Правда, Богдан Юсипчук ответил на вопрос подписчика, публикации – это просто фотосессия? Ведущий написал: "Конечно". Однако некоторые фанаты не скрывают надежд на возможную свадьбу любимых звезд.