Финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко рассекретил свою возлюбленную
Источник:инстаграм Романа Свечкоренко
Участник шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко нашел любовь после завершения шоу. Он опубликовал первые фото с девушкой.
Психолог и блогер Роман Свечкоренко покинул проект "Холостячка" после неожиданного возвращения в финал шоу. После завершения шоу мужчина за недолгое время смог найти новую любовь.
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Роман из "Холостячки" показал любимую
Впервые Роман Свечкоренко опубликовал в инстаграме совместные фото с любимой. Он показал нежный поцелуй с девушкой.
"Без слов, просто..." – лаконично подписал мужчина фото.
Роман Свечкоренко с любимой / Фото с инстаграма Романа Свечкоренко
Роман Свечкоренко с любимой / Фото с инстаграма Романа Свечкоренко
Любимой Романа Свечкоренко стала 21-летняя Валерия Чернецкая – блогер и дизайнер. Она также подтвердила, что встречается с психологом, совместными фото на личной странице.
В комментариях под заметкой фаны в основном желают паре счастья и любви:
- "Красивые";
- "Лучшая пара. Счастья вам";
- "Ну наконец-то! Счастья вам и любви";
- "Подарок к Новому году! Счастье";
- "Такие классные";
- "Хорошие";
- "Вы даже чем-то похожи. Говорят, это хороший знак, что пара создана на небесах".
От комментариев не воздержались и другие участники"Холостячки":
- Макс Тарапата: "Ну наконец-то. Теперь хоть можно спокойно Новый год праздновать. Ну и собственно, счастья вам";
- Андрей Задворный: "Какие же вы "мур-мур-мур".
Добавим, Дмитрий Шевченко из "Холостячки" также нашел любовь. Еще на пост-шоу он признался, что встречается с девушкой. Также мужчина показывал, как отдыхал с любимой в бассейне.