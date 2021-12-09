Финалист "Холостячки" Дмитрий Шевченко показал, как отдыхал с девушкой

После отказа Златы Огневич на "Холостячке" Дмитрий Шевченко, похоже, нашел свою любовь. Он показал, как отдыхал с загадочной девушкой.

После завершения проекта "Холостячка" Дмитрий Шевченко не слишком активно ведет блог в инстаграме, но время от времени показывает, чем занимается. На днях он поделился с фанами, как провел досуг.

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Как финалист "Холостячки" отдыхал с девушкой

Мужчина устроил "банный день". Но это время не проводил наедине, а с девушкой. Дмитрий опубликовал инстаграм-сториз, где показал, как возле него лежит женщина. Шевченко положил на ее ноги свою руку, а кадры дополнил счастливым эмоджи.

Хотя после публикации финалист романтического шоу удалил видео, он дал понять, что уже не одинок.



Дмитрий Шевченко на отдыхе / Фото из инстаграм-сториз

К тому же в Сети показали анонс интервью с Дмитрием Шевченко. Там он рассказывает, что "уже не холостяк". Однако свою избранницу мужчина пока не рассекречивает.

Напомним, что Дмитрий был расстроен из-за отказа Златы Огневич в финале романтического проекта. Он эмоционально отреагировал на слова певицы и не смог сдержать слез. Впоследствии он прокомментировал выбор главной героини.

Мужчина поделился, что проект был для него непростым испытанием, который подарил напрасные надежды. Однако он выразил надежду, что когда-нибудь найдет человека, с которым будет счастлив.