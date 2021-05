Евровидение-2021: видео выступлений всех участников финала

Вот и состоялся финал Евровидения-2021, который отгремел 22 мая в Роттердаме. Феерическое шоу, сильные выступления и чрезвычайно талантливые конкурсанты – этими моментами песенный конкурс смог покорить своего зрителя снова.

Год долгого ожидания не прошел напрасно. Евровидение-2021 действительно оставило и публике, и конкурсантам незабываемый шквал эмоций. Предлагаем вашему вниманию выступления всех участников, которые покоряли сказочную сцену гранд-финала песенного проекта.

Читайте также Прогнозы букмекеров на Евровидение-2021: какая страна одержит победу

В финале Евровидения выступали 26 стран. Из первого полуфинала в финал попали 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина. Из второго полуфинала на сцене финала Евровидения-2021 выступали тоже 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

На правах стран-основательниц конкурса в финал автоматически прошли: Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, к ним присоединились Нидерланды, которые являются хозяином конкурса.

Видео выступлений участников Евровидения-2021 в финале

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Албания Anxhela Peristeri – Karma



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Великобритания James Newman – Embers



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'univers



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Испания Blas Cantó – Voy a quedarme



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Германия Jendrik – I Don't Feel Hate



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Литва The Roop – Discoteque



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Франция Barbara Pravi – Voilà



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Норвегия TIX – Fallen Angel



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Италия Måneskin – Zitti e buoni



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices



Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina