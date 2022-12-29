Здесь вам и место, – Оля Полякова показала Киркорова и Королеву в туалете киевской студии

Оля Полякова работает на студии звукозаписи Foxx Studio с Вадимом Лисицей. Там, похоже, когда-то записывались путинист Филипп Киркоров и молчунка Наташа Королева, но саунд-продюсеры поставили их на место.

В инстаграм-сторис Оля Полякова опубликовала видео из туалета Foxx Studio, где неожиданно появились фото Киркорова и Королевой. Похоже, раньше они были на стенах рядом с портретами Артема Пивоварова, Светланы Лободы, Mozgi, Насти Каменских и других, а теперь – на полу в туалете.

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Более того, фото предателей несколько подкорректировали. Филиппу Киркорову, например, дорисовали рожки черта и прозвали "врагом Украины", а выросшую в Киеве на Борщаговке Наташу Королеву подписали "тупой п**дой".

Так, смотрите, в одном туалете. Да, братцы, вам здесь место,

– прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, до апреля 2022 года Оля Полякова считала Киркорова своим другом. Они публично поздравляли друг друга с именинами и даже выступали вместе на фестивале PaRUS 2020 в Дубае, где были сами россияне.

Когда же певец по просьбе другой подруги Оксаны Марченко заскулил "спасите Виктора" Медведчука, Полякова заявила: "Мне стыдно, что хотела дружбы с тобой". Она назвала Киркорова "коллаборантом, предателем, поддерживающим убийцу преступником" и обиделась, что тот ни разу не поинтересовался, как она. После этого Филя вообще засветился на концерте в Крыму для раненых оккупантов.

Если Киркоров выступает в поддержку Путина, то киевлянка Наташа Королева вообще готова отправить мужа Тарзана на войну в Украине. "Если поступит повестка, то что? Так как все. Ну, а что делать, если такая жизнь у нас", – говорила артистка. Это в то время, как ее мама Людмила Порывай считает зять "г*мном".