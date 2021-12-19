На фестивале в Лос-Анджелесе жестоко убили рэпера Drakeo the Ruler

28-летний рэпер Drakeo the Ruler получил ножевое ранение за кулисами музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе. Звезду доставили в больницу, но он умер от травм.

В субботу вечером, 18 декабря, на стадионе Banc of California состоялся масштабный фестиваль Once Upon A Time in LA – "Однажды в Лос-Анджелесе". Однако мероприятие пришлось остановить. Около 20:30 по местному времени за кулисами произошла стычка с участием рэпера Drakeo the Ruler. Он получил тяжелое ранение – ему попали ножом в шею.

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На рэпера якобы напала группа мужчин, однако никого из них не арестовали. В критическом состоянии артист срочно был доставлен в больницу, но, по информации TMZ и других источников, спасти его не удалось. Drakeo the Ruler умер в 28 лет.

Реакция организаторов на ранение Drakeo the Ruler

После кровавого инцидента за кулисами на стадионе начался хаос – публика направилась к выходу. Поэтому фестиваль завершили досрочно, а хедлайнеры Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube и The Game так и не вышли на сцену.

Drakeo the Ruler – американский рэпер из Лос-Анджелеса, настоящее имя которого Даррелл Колдуэлл. Он стал известен благодаря треку Mr. Get Dough. Артист неоднократно испытывал проблемы с законом. В январе 2017 года его арестовали за незаконное хранение оружия. Он вышел из тюрьмы только в ноябре. В марте 2018 года Drakeo the Ruler посадили за решетку из-за подозрения в убийстве. Ему грозило пожизненное заключение, но год назад рэпер вышел на свободу.