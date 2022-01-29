Фамилия здесь ни при чем, – дочь Константина Меладзе об участии в шоу "Голос страны"

17-летняя дочь Константина Меладзе – Лия приняла участие в 12 сезоне шоу "Голос страны". По мнению девушки, ее фамилия не имела значения при отборе, ведь если бы она плохо пела, то посоветовали бы прийти на кастинг в следующем году.

Выпуск с участием с Лии Меладзе покажут 30 января, поэтому неизвестно, в команде кого из тренеров звездная дочь решила продолжить участие в проекте.

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Лия Меладзе об участии в "Голосе страны"

Девушка призналась, что на проекте серьезная конкуренция, много участников с сильными голосами. Но Лия не будет унывать по этому поводу, ведь обязательная победа не является ее целью.

Я достаточно харизматичный и милый человек. Мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что, считаю, с вокалом у меня тоже все достаточно хорошо,

– заявила дочь Меладзе.

По словам Лии, сцена "Голоса страны" является очень логичным и подходящим местом для того, чтобы начать музыкальную карьеру. Многие друзья девушки уже были на проекте, поэтому она также решила попробовать. Пока дочь Меладзе не уверена, что станет артисткой, однако убеждена в том, что ее будущее будет связано с музыкой.

Лия рассказала, что проходила все этапы кастинга, как и все остальные участники. К участию в проекте готовилась примерно 2 месяца.