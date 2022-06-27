Фагот из ТНМК рассказал о его работе на фронте: "Командиры меня берегут"

Олег Михайлюта из ТНМК продолжает защищать Украину. Он рассказал, чем занимается и чему научился.

Участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) защищает Украину в составе батальона "Реванш", потому что не смог вступить в терроборону. Он рассказал, что делает в батальоне и чему научился за время войны.

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Фагот об обязанностях на фронте

На ноль меня так и не отпустили. Командиры батальона меня берегут. Тролят меня, что слишком дорог, чтобы меня пускать в какие-то "продраги". Но я начинаю обучаться. Мне "бушмастер" такой красивый подогнали друзья с ветеранки – с ним надо научиться работать,

– поделился исполнитель.

"Потом прошел курс "такмеда" у Дениса Суркова. Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил. Трубочку, катетер вставить, декомпрессию легких сделать при пневмоторакс. Мне иногда трудно себе представить, что я на деле это когда-нибудь могу применить, но надо знать все", – добавил он.



Фагот на учениях / Фото из инстаграма группы ТНМК

Олег Михайлюта поделился, что бывал в Харькове, выполнял задания в тылу, а сейчас хочет дать благотворительные концерты. Он рассказал также о коллегах, защищающих Украину.

"Наш гитарист в ВСУ, басист в Нацгвардии, но сейчас где-то в подготовительном лагере на Западе. Гитарист в ВСУ контракт подписал. Даже вдвоем с дочерью – она военный кинолог. Сейчас такие времена, что все помогают всем. Я могу сказать о тех, кого я знаю: Тарас Тополя в Харькове на позициях. Я Дизеля (гитариста Green Grey) встретил в Северной Салтовке, Славик Пилунский, гениальный оператор, снявший кучу фильмов и 9 наших клипов, стоит под Харьковом. Хливнюк служит в батальоне "София". Многие поняли, что к песням нужно еще что-то добавить", – заметил Фагот.