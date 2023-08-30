Национальный отбор на Евровидение-2024 стартовал: какие изменения ждут и когда будет финал
Источник:Суспильне
Официально стартовал украинский Нацотбор на Евровидение-2024. Известны первые детали об условиях участия, дате финала и этапах отбора.
Общественный вещатель начал Национальный отбор на Евровидение-2024. Музыкальным продюсером конкурса стал Дмитрий Шуров (Pianoбой).
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Нацотбор начат
Артисты могут подать свои заявки на сайте eurovision.ua с 30 августа по 22 октября. Финал Национального отбора ожидается в феврале, членов жюри выберут зрители. Продюсер отбора обратился к украинским музыкантам.
У вас есть почти восемь недель, чтобы создать песню победы. Песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и выберет первое место на Евровидении. Я очень жду ваши песни, ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране,
– заявил Дмитрий Шуров.
К правилам Нацотбора добавились изменения – один из финалистов смогут выбрать зрители путем голосования.
"В этом году финалистов Нацотбора буду выбирать не только я. Среди участников лонг-листа, на которых мне не хватит места в списке финалистов, – а это моя самая большая боль в прошлом году, – будет проведено голосование. Зрители выберут своего фаворита, который получит шанс побороться за победу в финале".
Нацотбор стартует / Фото с инстаграма Суспильного
Условия участия в Нацотборе
- Участниками отбора могут стать артисты от 16 лет и группы, в составе которых не более 6 музыкантов.
- Хронометраж данной песни не должен превышать 3 минут. Трек должен быть оригинальным, он не должен быть обнародован или звучать на концертах до отбора.
- Количество представления песен – не ограничивается, можно подавать демоверсии.
- Список финалистов Нацотбора будет состоять из 10 участников, которых изберут до 20 ноября. До 29 декабря зрители смогут выбрать еще одного финалиста из списка лонг-листа.
Что уже известно о Евровидении-2024
Музыкальный конкурс пройдет в Швеции, ведь в этом году победила шведская звезда Лорин Организаторы выбрали город – все будет происходить в волшебном Мальме.
Дать Евровидение следующие:
- первый полуфинал пройдет 7 мая,
- второй полуфинал – 9 мая,
- грандиозный финал состоится 11 мая.