Верка Сердючка с "мамой" приехали на Евровидение-2023: они засветились в Ливерпуле

Андрей Данилко и Инна Билоконь уже прибыли в Ливерпуль. Артисты готовятся к выступлению на Евровидении-2023.

Украинский шоумен и артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже показался в Ливерпуле. Он опубликовал первые фото из города.

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Андрей Данилко засветился в Ливерпуле

Артист показал первые фотографии из Ливерпуля, где сегодня проходит первый полуфинал Евровидения-2023. Он поделился фото с Инной Билоконь в багажнике автомобиля.



Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко

На следующем фото Андрей Данилко позировал со сценической мамой на линии для багажа в аэропорту. Певец позировал в черных одеждах с забавным обручем с ушками Мики Мауса.



Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко

В комментариях Верку Сердючку поздравляют в Ливерпуле и ожидают ее выступления:

"Поздравляем в Ливерпуле";

"Королева прибыла";

"Господин Андрей, вы не только мировая звезда, вы гордость нашей страны";

"Добро пожаловать в Великобританию. Нахожусь в ожидании перед Евровидением";

"Андрей, ждем Ваш концерт в Лондоне! Вы – как родной!".