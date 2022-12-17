TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение: как на это реагируют в сети

17 декабря 2022, 22:08
Читати новину українською

Источник:

Суспильне Евровидение

17 декабря украинцы вместе с жюри решили, что в Великобританию поедут TVORCHI. Как это решение реагируют в сети, и бурные обсуждения украинцев читайте в нашем материале.

17 декабря состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, впервые в истории прошедший в укрытии. Победителем стала группа TVORCHI с песней о борьбе и силе Heart of Steel.

Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

Группа TVORCHI получила 9 баллов от жюри Национального отбора – Тараса Тополи, Джамалы и Юлии Саниной. В то время как зрители отдали наибольшее количество голосов именно коллективу – благодаря этому они одержали победу.

TVORCHI – победители Нацотбора / Фото Марины Джуры, 24 канал

К теме Победитель Евровидения-2023 от Украины – TVORCHI: видео выступления и текст песни

Как реагируют на победу в сети

Украинцы эмоционально обсуждают представителей Украины на Евровидении-2023, которые отправятся в Великобританию. Как обычно, зрители имеют разные мнения относительно победителя и его конкурсной песни. Одни поздравляют коллектив с победой и поддерживают их:

  • "Лучшие! Удачи в Ливерпуле. Это значит, что? Украина снова победит?", – поделилась Злата Огневич;
  • "Поздравляю, ребята! Вы достойно представите нашу страну";
  • "Пожар";
  • "Наконец-то";
  • "Стильно, круто, современно. Приветствую";
  • "Достойно представят Украину";
  • "Молодцы! Они победили на стиле, шикарном саунде и продуманной постановке. Не спекулируя на теме войны. Еще немного бы поработать над припевом, и это будет настоящая бомба";
  • "Лучший вокал, по-моему";

Остальные же не слишком радуются победе TVORCHI. Критикуют английский песни и рассказывают, что имели другого фаворита:

  • "Группа классная, но песня не очень понравилась. Думала, что победит KRUTЬ";
  • "Почему не государственным? В чем тогда смысл выступать Украине, если песня не на украинском языке";
  • "Плачу, Jerry топ, KRUTЬ топ";
  • "Слава богу, что мы уже в финале. А то бы и не вышли";
  • "Я огорчен";
  • "Смех";
  • "Ничего особенного".

Есть и те, которые придерживаются нейтральной позиции: "Люди не изменились: сначала поносили Джамалу, потом зубы скалили от победившей радости, потом поносили Kalush, теперь поносят TVORCHI. Всем артистам противопоказано читать комментарии, чтобы не влепиться в г*вно от соотечественников".

 

Автор: Марія Касій