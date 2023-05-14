Победа Мики Ньютон и Зибров от Хорватии: забавные мемы о Евровидении-2023 захватывают сеть
Финал Евровидения-2023 – наиболее обсуждаемая тема. Но в сети не только делятся мыслями о победительнице, но и создают мемы и шутки.
Евровидение-2023 наконец-то позади, но номера участников будут жить еще долго в мемах и шутках. 24 Канал собрал самые забавные мемы о финалистах конкурса.
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Самые забавные мемы о финале Евровидения
Активнее всего в сети обсуждают победительницу Евровидения-2023 Лорин. Многие еврофаны считают ее первое место незаслуженным. Так представительница Швеции стала предметом иронических и саркастических шуток.
"Публика смотрит, как победила Лорин, хоть они хотели, чтобы выиграла Финляндия".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
"Лорин побеждает, пока публика визжит Cha Cha Cha – это все, что нужно знать о Евровидении".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
"Я смотрю на победу Лорин в 2012 и 2023 годах".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
Победу Лорин считают чуть ли не купленной. Еврофаны ощущают определенную договоренность в связи с тем, что на следующий год исполнится 50 лет победе шведской группы Abba на конкурсе.
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
Еврофаны не могли обойти вниманием представителей Хорватии и их провокационный антивоенный номер с ракетами.
"Европа смотрит, как выступает Хорватия".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
"Евровидение не может стать еще страннее. Хорватия: подержи мою ракету".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
"Гитлер посмотрел фильм "Барби".
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
Фаны заметили интересный момент на оглашении результатов – представительница Франции незаметно продемонстрировала средний палец.
Украинские еврофаны не понимают, почему нельзя вторично отправить на Евровидение Верку Сердючку.
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
"Почему на Парад флагов не пригласили группу "Гринджолы"?" – спрашивают украинцы.
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
Многим солист группы Let 3 из Хорватии напомнил Павла Зиброва.
Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера
А представитель Финляндии Käärijä – Верку Сердючку. Ведь оба артиста заняли 2 место на Евровидении, но остались в сердцах еврофанов надолго.
Украинцы не смогли не упомянуть о Мике Ньютон, песня которой напоминает конкурсный трек Лорин.