Победа Мики Ньютон и Зибров от Хорватии: забавные мемы о Евровидении-2023 захватывают сеть

Финал Евровидения-2023 – наиболее обсуждаемая тема. Но в сети не только делятся мыслями о победительнице, но и создают мемы и шутки.

Евровидение-2023 наконец-то позади, но номера участников будут жить еще долго в мемах и шутках. 24 Канал собрал самые забавные мемы о финалистах конкурса.

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Самые забавные мемы о финале Евровидения

Активнее всего в сети обсуждают победительницу Евровидения-2023 Лорин. Многие еврофаны считают ее первое место незаслуженным. Так представительница Швеции стала предметом иронических и саркастических шуток.

"Публика смотрит, как победила Лорин, хоть они хотели, чтобы выиграла Финляндия".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

"Лорин побеждает, пока публика визжит Cha Cha Cha – это все, что нужно знать о Евровидении".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

"Я смотрю на победу Лорин в 2012 и 2023 годах".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

Победу Лорин считают чуть ли не купленной. Еврофаны ощущают определенную договоренность в связи с тем, что на следующий год исполнится 50 лет победе шведской группы Abba на конкурсе.



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

Еврофаны не могли обойти вниманием представителей Хорватии и их провокационный антивоенный номер с ракетами.

"Европа смотрит, как выступает Хорватия".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

"Евровидение не может стать еще страннее. Хорватия: подержи мою ракету".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

"Гитлер посмотрел фильм "Барби".



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

Фаны заметили интересный момент на оглашении результатов – представительница Франции незаметно продемонстрировала средний палец.

Украинские еврофаны не понимают, почему нельзя вторично отправить на Евровидение Верку Сердючку.



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

"Почему на Парад флагов не пригласили группу "Гринджолы"?" – спрашивают украинцы.



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

Многим солист группы Let 3 из Хорватии напомнил Павла Зиброва.



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера

А представитель Финляндии Käärijä – Верку Сердючку. Ведь оба артиста заняли 2 место на Евровидении, но остались в сердцах еврофанов надолго.

Украинцы не смогли не упомянуть о Мике Ньютон, песня которой напоминает конкурсный трек Лорин.



Мемы о финале Евровидения-2023 / Скриншот с твиттера