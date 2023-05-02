Десятка фаворитов Евровидения-2023 по версии букмекеров: какие шансы на победу у Украины
Источник:Odds Eurovision Song Contest 2023
Евровидение-2023 уже совсем близко, потому букмекеры внимательно следят и делают ставки на победителя. В десятке фаворитов – Швеция, Финляндия и Украина, но какие шансы на победу у группы TVORCHI на самом деле – смотрите ниже.
Самое ожидаемое музыкальное событие каждый год все ближе и ближе. Букмекеры каждый день обновляют список фаворитов Евровидения-2023 и называют главных лидеров.
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Первая в списке фаворитов – Швеция. В этом году Швецию будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. Ей пророчат 43% шансов на победу.
Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн
Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.
Уже за ним идет Украина – группа TVORCHI с хитом Heart Of Steel и 5% на лидерство в музыкальном конкурсе.
Десятка лидеров букмекеров
- 43% – Швеция – Loreen – Tattoo
- 22% – Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha
- 5% – Украина – TVORCHI – Heart Of Steel
- 5% – Франция – La Zarra – Évidemment
- 4% – Испания – Blanca Paloma – Eaea
- 4% – Норвегия – Alessandra – Queen of Kings
- 3% – Израиль – Noa Kirel – Unicorn
- 2% – Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- 2% – Италия – Marco Mengoni – Due vite
- 1% – Великобритания – Mae Muller – I Wrote A Song.
Таблица фаворитов / Скриншот с сайта
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