Десятка фаворитов Евровидения-2023 по версии букмекеров: какие шансы на победу у Украины

Евровидение-2023 уже совсем близко, потому букмекеры внимательно следят и делают ставки на победителя. В десятке фаворитов – Швеция, Финляндия и Украина, но какие шансы на победу у группы TVORCHI на самом деле – смотрите ниже.

Самое ожидаемое музыкальное событие каждый год все ближе и ближе. Букмекеры каждый день обновляют список фаворитов Евровидения-2023 и называют главных лидеров.

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Первая в списке фаворитов – Швеция. В этом году Швецию будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. Ей пророчат 43% шансов на победу.

Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн

Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.

Уже за ним идет Украина – группа TVORCHI с хитом Heart Of Steel и 5% на лидерство в музыкальном конкурсе.

Десятка лидеров букмекеров

43% – Швеция – Loreen – Tattoo

22% – Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha

5% – Украина – TVORCHI – Heart Of Steel

5% – Франция – La Zarra – Évidemment

4% – Испания – Blanca Paloma – Eaea

4% – Норвегия – Alessandra – Queen of Kings

3% – Израиль – Noa Kirel – Unicorn

2% – Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2% – Италия – Marco Mengoni – Due vite

1% – Великобритания – Mae Muller – I Wrote A Song.



Таблица фаворитов / Скриншот с сайта

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