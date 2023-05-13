Финал Евровидения-2023 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Ливерпуля

13 мая 2023, 00:10
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13 мая в британском Ливерпуле пройдет гранд-финал Евровидения-2023! Именно в этот вечер мы узнаем имя победителя 67-го песенного конкурса. Онлайн-трансляцию масштабного шоу смотрите дальше.

9 и 11 мая весь мир наблюдал за полуфиналами Евровидения-2023, которое в этом году проводится в Великобритании от имени Украины. В прямых эфирах стали известны имена 20 финалистов, которые будут сражаться за победу 13 мая.

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Это самый ожидаемый вечер песенного конкурса, за которым наблюдает весь мир. 13 мая впервые в прямом эфире мы увидим выступления представителей стран-основательниц Евровидения и украинской группы TVORCHI.

Онлайн-трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.

Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2023

  1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцария: Remo Forrer – Watergun
  4. Польша: Blanka – Solo
  5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  6. Франция: La Zarra – Évidemment;
  7. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;
  9. Швеция: Loreen – Tattoo
  10. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  11. Италия: Marco Mengoni – Due vite
  12. Эстония: Alika – Bridges
  13. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
  14. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
  15. Австралия: Voyager – Promise
  16. Бельгия: Gustaph – Because Of You
  17. Армения: Brunette – Future Lover
  18. Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
  19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
  20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
  21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
  22. Литва: Monika Linkyte – Stay
  23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn
  24. Словения: Joker Out – Carpe Diem
  25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
  26. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song


Порядок выступлений в финале / Фото с инстаграммы Евровидения

Когда и как из Украины можно проголосовать за фаворитов в гранд-финале – узнайте здесь.
Автор: Христина Кобак