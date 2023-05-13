Финал Евровидения-2023 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Ливерпуля
13 мая в британском Ливерпуле пройдет гранд-финал Евровидения-2023! Именно в этот вечер мы узнаем имя победителя 67-го песенного конкурса. Онлайн-трансляцию масштабного шоу смотрите дальше.
9 и 11 мая весь мир наблюдал за полуфиналами Евровидения-2023, которое в этом году проводится в Великобритании от имени Украины. В прямых эфирах стали известны имена 20 финалистов, которые будут сражаться за победу 13 мая.
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Это самый ожидаемый вечер песенного конкурса, за которым наблюдает весь мир. 13 мая впервые в прямом эфире мы увидим выступления представителей стран-основательниц Евровидения и украинской группы TVORCHI.
Онлайн-трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.
Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2023
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Польша: Blanka – Solo
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франция: La Zarra – Évidemment;
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Испания: Blanca Paloma – Eaea;
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Италия: Marco Mengoni – Due vite
- Эстония: Alika – Bridges
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Австралия: Voyager – Promise
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Армения: Brunette – Future Lover
- Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
- Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song
Порядок выступлений в финале / Фото с инстаграммы Евровидения