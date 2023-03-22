Удовольствие не из дешевых: назвали сумму, которую вбухают в выступление TVORCHI на Евровидении-2023

Уже в мае группа TVORCHI отправится представлять Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле. Пока неизвестно, какой номер готовит группа для Великобритании, но назвали сумму, в которую Украине обойдется выступление ребят.

На подготовку номера и появление в Ливерпуле группе TVORCHI понадобится почти 3 миллиона гривен. Конкурс от Суспильного на реализацию проекта выиграла Ирина Дячук.

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Как пишет телеграм-канал "Культурная Прачечная", Ирина сотрудничает с коммуникационным агентством Detali agency, которое занимается раскруткой TVORCHI. С ним связан и режиссер Олег Бондарчук, именно он ставил ребятам номер на Нацотбор. Так что, похоже, Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк продолжат готовиться к Евровидению-2023 со своими.

На что потратят 3 миллиона гривен

Дороже всего команде будет стоить идея постановки для Ливерпуля и декорации:

Разработка идеи и сценария, постановка номера, подготовка текстового описания – 882,36 тысячи.

Разработка декораций, реквизита и доставка в Ливерпуль – 765,9 тысячи.

Командировка режиссера-постановщика, шоу-балета, ассистента режиссера, хореографа, гримера-стилиста продюсера в Ливерпуль через Варшаву – 695,3 тысячи.

Сценические костюмы для TVORCHI, балета и бэк-вокалистов – 193,6 тысячи.

Графическое сопровождение номера – 193,6 тысячи.

Фотосессия в трех образах и видео режиссерского видения постановки – 128,3 тысячи.

Спецэффекты в номере – 127,75 тысячи.

что подготовка номера и поездка Kalush Orchestra в Италию была вдвое дешевле – обошлась в полтора миллиона гривен.

Важно, что TVORCHI, как представители страны-победительницы, сразу проходят в гранд-финал, обходя испытания полуфиналами. В таких же условиях страны-основательницы Евровидения – Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия. В марте ребята обновили конкурсный трек Heart of Steel – добавили вставку на украинском языке во втором куплете. Слушайте по ссылке.