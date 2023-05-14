Евровидение-2023 и Украина: как зрители и жюри оценили выступление TVORCHI в финале

Завершилось "Евровидение-2023", которое провели в Ливерпуле от имени Украины. Группа TVORCHI получила 243 балла. В финале артисты выступали в то время, когда Россия бомбила их родной город Тернополь.

Согласно результатам голосования жюри и зрителей разных стран, представители Украины заняли 6 место в турнирной таблице. Победила в конкурсе шведка Loreen.

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Результаты голосования за Украину

Во время голосования делегаций разных стран Украина получила только одни максимальные 12 баллов – от Чехии. Всего от жюри группа TVORCHI получила суммарно 54 балла и заняла пятнадцатое место.

В то же время, от зрителей Украина получила неплохие баллы – 189. Общие результаты для группы TVORCHI – 243 балла. В итоге мы заняли 6 место в Евровидении-2023.



Какое место заняла Украина на Евровидении-2023 / Скриншот

Как Украина выступила на Евровидении-2023

В финале конкурса украинская группа TVORCHI из Тернополя исполнила песню Heart of Steel о стальном сердце. Этот трек вдохновлен событиями на "Азовстали" и родился весной 2022 года.

На сцене Евровидения TVORCHI показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите выступление по Евровидению-2023

Отметим, что украинская группа выглядела расстроенной. Ведь за 10 минут до выхода на сцену они прочли новости, что Россия бомбила их город Тернополь. Поэтому в соцсетях они призвали мир смотреть на ситуацию в Украине.

Интересно, что костюмы Андрея и Джеффри – это продолжение их истории из Национального отбора. Иван Фролов создал наряды темных оттенков с главным акцентом – вышитое стальное сердце. Важная деталь в образе Джеффри – "стальная" рука как символ мощи украинцев.

К слову, победителем Евровидения-2023 стала представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. Она поразила зрителей и жюри своим выступлением, поэтому справедливо одержала победу.