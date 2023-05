Рита Ора выступила на Евровидении-2023 с беженкой из Ровно: девочка напоминает саму певицу

Британская певица Рита Ора спела в первом полуфинале Евровидения-2023. Она исполнила попурри из своих главных хитов и вышла на сцену с танцовщицей из Украины Софией.

Номер Риты Оры в полуфинале песенного конкурса Евровидения-2023 поразил публику. В Ливерпуле прозвучали ее хиты Ritual, I Will Never Let You, Anywhere, Praising You. Для британки создали потрясающую постановку с десятками танцовщиков, однако особенной среди них была девочка из Ровно, сбежавшая в Великобританию из-за вторжения России.

Рита Ора на Евровидении-2023 с танцовщицей из Украины

Рита Ора исполнила трек Anywhere, держась за руки с Софией. У девочки был красный мяч как символ потерянного детства детей-беженцев. Эта история близка артистке, ведь она сама сбежала в Британию из Югославии.

Для меня София олицетворяет силу и надежду в эти бурные, трагические и изменчивые времена. Мы не должны забывать о привилегии Великобритании сыграть роль страны-хозяина Евровидения-2023 для Украины после того, как Kalush Orchestra выиграл конкурс в прошлом году. Судьба семьи Софии напоминает мне невероятное путешествие, которое прошла моя семья, когда я была в ее возрасте, и я всегда буду благодарна Великобритании за проявленную к нам доброту и сострадание,

– поделилась Рита Ора перед выступлением.

Рита Ора с танцовщицей Софией из Украины / Фото из твиттера певицы

"Вау, какая честь и уважение быть на главной сцене Евровидения, исполняя некоторые из моих любимых песен и мой новый сингл Praising You. Спасибо команде, Ливерпулю, Fatboy Slimi, и, конечно, вам, мои невероятные поклонники. Шлю любовь всем, кто смотрит в Европе и, конечно, в Украине. Будь сильна, мы все любим тебя", – добавила Рита Ора в инстаграме уже после выступления.

