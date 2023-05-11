Они бьются, – участник Евровидения из Молдовы рассказал о бабушке из Винницы и родных в Украине
Представитель Молдавии на Евровидении-2023 выразил поддержку Украине. Он рассказал о бабушке и друзьях, что живут в войне.
Украину на Евровидении-2023 поддерживают многие участники. Среди них – представитель Молдовы Паша Парфени. Он показал удачное выступление в полуфинале, поэтому снова представит страну в финале 13 мая.
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Паша Парфени из Молдовы поддержал Украину
Участник из Молдовы рассказал, что поддерживает Украину с 2014 года. Он рассказал, что имеет украинские корни и многих друзей, которые прямо сейчас находятся в Украине.
Друзья, вы отлично справляетесь. Моя бабушка из Винницы. Многие мои родные, друзья сейчас в Украине. Они дерутся. У них много проблем. Молдова – маленькая страна, но с большим сердцем. Мы всегда готовы помочь вам. С 2014 я всегда всем своим сердцем с вами, друзья, и всегда вас поддерживаю,
– поделился Паша Парфени.
Кто еще поддерживает Украину на Евровидении
- Хорватию в этом году представляет группа Let 3 с песней о "маленьком подлом психопате". Лидер группы появлялся на бирюзовой дорожке в сине-желтых цветах, а после отбора в финал рассказал о конкурсный трек. "Это в какой-то степени антивоенная песня, потому что мы верим, мы уверены, что нет победителей в войнах, каждый является жертвой. Так что, пожалуйста, остановите проклятую войну", – заявил лидер Дамир Мартынович.
- О поддержке Украины заявлял и чешская группа Vesna, конкурсная песня которого имеет строки на украинском в припеве. Их песня с "сестринскими" нарративами разозлила некоторых украинцев, но певицы заверили, что не хотели никого обидеть.