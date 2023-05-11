Они бьются, – участник Евровидения из Молдовы рассказал о бабушке из Винницы и родных в Украине

Представитель Молдавии на Евровидении-2023 выразил поддержку Украине. Он рассказал о бабушке и друзьях, что живут в войне.

Украину на Евровидении-2023 поддерживают многие участники. Среди них – представитель Молдовы Паша Парфени. Он показал удачное выступление в полуфинале, поэтому снова представит страну в финале 13 мая.

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Паша Парфени из Молдовы поддержал Украину

Участник из Молдовы рассказал, что поддерживает Украину с 2014 года. Он рассказал, что имеет украинские корни и многих друзей, которые прямо сейчас находятся в Украине.

Друзья, вы отлично справляетесь. Моя бабушка из Винницы. Многие мои родные, друзья сейчас в Украине. Они дерутся. У них много проблем. Молдова – маленькая страна, но с большим сердцем. Мы всегда готовы помочь вам. С 2014 я всегда всем своим сердцем с вами, друзья, и всегда вас поддерживаю,

– поделился Паша Парфени.

Кто еще поддерживает Украину на Евровидении