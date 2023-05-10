Нет победителей, есть жертвы: хорваты с Евровидения-2023 попросили остановить "проклятую войну"

Хорватию на Евровидении-2023 представляет группа Let 3 с чудаковатой песней о "маленьком подлом психопате", в котором узнают Путина. Они прошли в финал песенного конкурса и попросили "остановить проклятую войну".

Это заявление солист группы Let 3 сделал на пресс-конференции после первого полуфинала Евровидения-2023, который отгремел в Ливерпуле 9 мая. Дамира Мартыновича спросили, чем он вдохновлялся, создавая не столько номер, сколько песню Mama ŠČ! Он заговорил о войне, в которой нет победителей.

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Солист Let 3 из Хорватии высказался о войне

Наше выражение – это всегда каким-то способом попытка сделать этот мир лучшим местом для каждого. Наша немного глуповатая, но очень умная песня – это в какой-то степени антивоенная песня, потому что мы верим, мы уверены, что нет победителей в войнах, каждый есть жертва. Так что, пожалуйста, остановите проклятую войну,

– заявил лидер Дамир Мартынович.

Выступление Хорватии в первом полуфинале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Каково было выступление Хорватии в первом полуфинале Евровидения-2023.