Нет победителей, есть жертвы: хорваты с Евровидения-2023 попросили остановить "проклятую войну"
Источник:пресс-конференция Евровидения-2023
Хорватию на Евровидении-2023 представляет группа Let 3 с чудаковатой песней о "маленьком подлом психопате", в котором узнают Путина. Они прошли в финал песенного конкурса и попросили "остановить проклятую войну".
Это заявление солист группы Let 3 сделал на пресс-конференции после первого полуфинала Евровидения-2023, который отгремел в Ливерпуле 9 мая. Дамира Мартыновича спросили, чем он вдохновлялся, создавая не столько номер, сколько песню Mama ŠČ! Он заговорил о войне, в которой нет победителей.
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Солист Let 3 из Хорватии высказался о войне
Наше выражение – это всегда каким-то способом попытка сделать этот мир лучшим местом для каждого. Наша немного глуповатая, но очень умная песня – это в какой-то степени антивоенная песня, потому что мы верим, мы уверены, что нет победителей в войнах, каждый есть жертва. Так что, пожалуйста, остановите проклятую войну,
– заявил лидер Дамир Мартынович.
Выступление Хорватии в первом полуфинале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн
Каково было выступление Хорватии в первом полуфинале Евровидения-2023.
- Группа Let 3 известна своими провокационными текстами и неожиданными выступлениями, поэтому и в первом полуфинале Евровидения-2023 удивила. Мужчины вышли на сцену с муляжами ракет, а к концу номера остались в одних трусах.
- В их композиции Mama ŠČ скрытый смысл. Let 3 поют: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну". Так что считается, что так хорваты высмеивают Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кроме того, есть строчки "мама купила трактор", что может быть отсылкой на подарок Лукашенко Путину на 70-летие.