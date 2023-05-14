Победительница Евровидения-2023 Лорин с теплотой вспомнила об Украине: "Больно смотреть"

Представительница Швеции Лорин победила на Евровидении-2023. После триумфа певица тепло высказалась об Украине и вспомнила украинцев.

На Евровидении-2023 победила представительница Швеции – Лорин. Традиционно после последнего выступления на сцене победитель общается с журналистами на пресс-конференции.

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Лорин отозвалась об Украине

Лорин задали вопрос и об Украине, от имени которой проходил нынешний песенный конкурс. Триумфатор Евровидения избежала конкретных заявлений о вторжении, но поддержала украинцев и призналась, что ей больно наблюдать за новостями.

Я много была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль,

– сказала артистка.

Лорин об Украине: видео

Как участники из разных стран поддерживали Украину

, что Лорин и раньше поддерживала Украину. Она записывала видео, где говорила о любви к украинцам и о том, что следит за событиями. Джамала рассказывала, как победительница Евровидения-2012 приглашала ее в Стокгольм и предлагала убежище. Лорин выражала поддержку Украине и на бирюзовой дорожке во время открытия Евровидения.