Победительница Евровидения-2023 Лорин с теплотой вспомнила об Украине: "Больно смотреть"
Источник:DW на украинском
Представительница Швеции Лорин победила на Евровидении-2023. После триумфа певица тепло высказалась об Украине и вспомнила украинцев.
На Евровидении-2023 победила представительница Швеции – Лорин. Традиционно после последнего выступления на сцене победитель общается с журналистами на пресс-конференции.
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Лорин отозвалась об Украине
Лорин задали вопрос и об Украине, от имени которой проходил нынешний песенный конкурс. Триумфатор Евровидения избежала конкретных заявлений о вторжении, но поддержала украинцев и призналась, что ей больно наблюдать за новостями.
Я много была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль,
– сказала артистка.
Лорин об Украине: видеоНапомним, что Лорин и раньше поддерживала Украину. Она записывала видео, где говорила о любви к украинцам и о том, что следит за событиями. Джамала рассказывала, как победительница Евровидения-2012 приглашала ее в Стокгольм и предлагала убежище. Лорин выражала поддержку Украине и на бирюзовой дорожке во время открытия Евровидения.
Как участники из разных стран поддерживали Украину
- На финале Евровидения представитель Молдовы Паша Парфени поблагодарил Украину за мир в его стране. Ранее он рассказывал, что стоит с Украиной с 2014 года, ведь имеет украинские корни и находящихся здесь родных и друзей. Паша поддерживал группу TVORCHI и их сбор для детей, которые из-за войны родились преждевременно.
- Своеобразная поддержка звучала и от группы Let 3 из Хорватии, выступивших с песней о "маленьком подлом психопате". Лидер группы появлялся на бирюзовой дорожке в сине-желтом цвете, а после отбора в финал рассказал, что конкурсный трек является антивоенным и призвал остановить проклятую войну.
- О поддержке Украины заявлял и чешская группа Vesna, конкурсная песня которого имеет строки на украинском в припеве. Их песня с "сестринскими" нарративами разозлила некоторых украинцев, но певицы заверили, что не хотели никого обидеть.