Сердючка, Kalush и еще три украинских артиста споют в финале Евровидения: "Это будет разрыв"

Великобритания пообещала провести Евровидение-2023 под знаком Украины и сдержала слово. На сцене в Ливерпуле будут петь не только TVORCHI, но и многие наши артисты. Так, финал откроют победители Kalush Orchestra.

Ранее объявили, что украинские звезды – Юлия Санина, Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька – выступят в полуфиналах Евровидение-2023. Теперь стало известно, что наши артисты присоединятся к гранд-финалу. Вместе с Kalush Orchestra 13 мая в Ливерпуле прозвучат Верка Сердючка, Джамала, Тина Король и Go_A.

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Сердючка, Kalush, Джамала, Тина Кароль и Go_A выступят в финале Евровидения-2023.

В анонсе говорится, что артисты исполнят свои конкурсные песни в новой аранжировке в сочетании с классическими британскими хитами.

Режиссер и креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов раскрыл, что Kalush Orchestra покажет аутентичный и очень современный перформанс в опеннинг акте – "Голоса нового поколения". В то время как Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов. Их номер станет "симбиозом британской и украинской музыки".

Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в Евровидении,

– похвастался Герман Ненов в инстаграме.

Артисты, что выступят в финале Евровидения-2023 / Фото из инстаграме

Джамала и Тина Кароль уже отреагировали на участие в финале песенного конкурса, а в комментариях написали: