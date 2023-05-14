Украина на Евровидении-2023: какое место заняли TVORCHI в финале

В Ливерпуле отгремел грандиозный финал Евровидения-2023. Весь мир узнал имя победительницы, ею стала Loreen. Однако группа TVORCHI, которая представляла Украину на конкурсе, тоже в лидерах. Какое место заняла Украина на Евровидении-2023 – читайте ниже.

Как и прогнозировали букмекеры, первое место на Евровидении-2023 заняла Loreen из Швеции, передает 24 Канал. У нее на конкурсе было невероятное выступление, которое покорило зрителей.

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Однако группа TVORCHI тоже зажгли на сцене Евровидения и смогли прорваться в шестерку лидеров.

Какое место заняла Украина

Украина благодаря TVORCHI на Евровидении-2023 заняла шестое место. Считаем, что это невероятный результат.

Напомним, что в финале конкурса украинская группа из Тернополя исполнила песню Heart of Steel о стальном сердце. Этот трек вдохновлен событиями на Азовстали и родился весной 2022 года.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите выступление по Евровидению-2023

На сцене Евровидения TVORCHI показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

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Однако артисты выглядели расстроенными. Ведь за 10 минут до выхода на сцену прочли новости, что Россия бомбила их город Тернополь. Поэтому в соцсетях они призвали мир смотреть на ситуацию в Украине.

Напомним, что украинская группа TVORCHI автоматически попала в финал на правах страны-победителя, ведь в прошлом году победу на конкурсе одержали Kalush. Почему именно TVORCHI представляли Украину на Евровидении-2023 и что известно об этой группе – читайте в нашей статье.