Было негативное отношение от еврофанов, – продюсер TVORCHI признался, как их бойкотировали в Европе

TVORCHI представляли Украину на Евровидении-2023, где заняли 6-е место. Продюсер группы Петр Заставный рассказал, как украинцев принимали фанаты конкурса. По его словам, отношение к ним было откровенно негативным.

В интервью Заставный отметил, что подготовка к Евровидению была напряженная. Напомним, что на конкурсе жюри низко оценили номер TVORCHI, в то время как зрители помогли вырваться в десятку.

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Как Великобритания приняла TVORCHI

В Ливерпуле к украинцам относились по-разному. По словам Заставного, Британия тепло приняла нашу группу, тогда как европейцы оказались не столь приветливыми.

Нас очень круто приняла Великобритания. Мы ощущали колоссальную поддержку с их стороны. Создалось впечатление, что британцы знают все об Украине, сразу понимали, кто представляет нашу страну, с какой песней и даже под каким номером,

– заявил Петр.

Продюсер выразил благодарность Британии за помощь в подготовке и проведении у себя Евровидения, а также помощь Украине в войне.

Группа TVORCHI бойкотировала в Европе

Заставный также прокомментировал бойкот со стороны европейских фанатов Евровидения. По его мнению, к TVORCHI было негативное отношение из-за победы Украины в прошлогоднем конкурсе.

Интересно, что Заставный подметил, что еврофаны считают, что первое место Kalush Orchestra с песней "Стефания" получили незаслуженно.

К нам было откровенно негативное отношение от еврофанов. Нам пришлось почувствовать на себе предвзятое отношение из-за ситуации с победой на конкурсе в прошлом году… Нас демонстративно ставили на последние места в разных голосованиях, бывали случаи бойкота и еврофанами на промо-концертах, и международными СМИ в некоторых странах,

– заявил продюсер.

В то же время Петр Заставный отмечает, что он и сама группа остались довольны результатом. По его словам, главной целью была не победа, а достойное представление нашей страны на международной арене.

"Также было важно как можно больше рассказывать СМИ и другим участникам о том, что в Украине до сих пор идет война, какая сейчас ситуация и какая помощь мы нуждаемся для ускорения нашей победы", – добавил он.

Группа "Творческие", в которую входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, выступили с песней Heart of steel. Этот трек вдохновлен событиями на Азовстали и родился весной 2022 года.

Напомним, что перед самым выступлением TVORCHI на конкурсе в Украине объявили воздушную тревогу, а вскоре стало известно, что российские оккупанты обстреляли родной город участников – Тернополь. Артисты во время прямого эфира появились в кадре с табличкой, на которой было написано название города.