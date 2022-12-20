Jerry Heil намекнула, что TVORCHI нужно подправить песню на Евровидение-2023

На Национальном отборе Евровидения-2023 Jerry Heil уступила победу группе TVORCHI и заняла третье место. Она, как и Юлия Санина, полагает, что ребятам следует доработать свой трек. Более того, певица даже готова помочь.

Если сразу после Нацотбора Jerry Heil плакала из-за третьего места, то уже не обижается, что зрители не выбрали ее и украинскую мелодику. Она даже хочет помочь группе TVORCHI усовершенствовать песню Heart of Steel, с которой Украина будет представлена на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

Интересно "Думали сорвать Нацотбор": Верка Сердючка посмеялась над россиянами и показала фото из кулис

Jerry Heil готова помочь TVORCHI с треком на Евровидение

На третий день песня Нацотбора, когда стихли эмоции, Jerry Heil признала, что он был правильным, потому что Украина услышала много новых имен, а TVORCHI покажут нас "как страну без границ".

Если ребятам потребуется моя помощь с текстом или усилением припева – я всегда буду открыта, об этом мы общались уже с продюсером TVORCHI,

– написала Jerry Heil.

TVORCHI после победы на Нацотборе / Фото Суспильного, Анастасия Мантач

Она объяснила это тем, что в шоу-бизе уже нет конкурентов, ведь "все украинские музыканты сегодня – часть команды, которая сделает так, чтобы украинская музыка вышла на мировую арену". Артистка считает, что это миссия ее жизни.

"Еще в начале полномасштабной войны я окончательно нашла свою миссию в служении украинской музыке, поэтому и нынешний Нацотбор считаю не конкурсом, а платформой, где говорящих на музыкальном языке слышат", – высказалась звезда в инстаграм-профиле.