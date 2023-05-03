До Евровидения-2023 остались считанные дни: где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса

9 мая в Ливерпуле начинается главный песенный конкурс Евровидения-2023. Когда и где можно будет смотреть прямую трансляцию шоу в Украине – рассказываем дальше.

Сразу после коронации Чарльза III Великобритания принимает еще одно историческое событие – Евровидение, которое должно было состояться в Украине, но из-за войны и мероприятий по безопасности наша страна была вынуждена отказаться от проведения конкурса. Теперь весь мир будет наблюдать за украинской вечеринкой, организованной в Ливерпуле.

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Где и когда смотреть Евровидение-2023

67-й песенный конкурс должен был состояться в Украине, поскольку именно украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в прошлом году. Однако из-за войны Евровидения-2023 перенесли в Великобританию, которая в 2022 году заняла второе место.

Первый полуфинал Евровидения состоится уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Его можно будет просмотреть на следующих платформах:

официальный фейсбук-аккаунт Евровидения;

сайт "Общественное Культура";

сайт "Общественное Евровидение";

ютуб-канал "Евровидение Украина";

ютуб-канал Евровидения;

приложение Дия.

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Напомним, в этом году Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel. После советов усовершенствовать трек, они представили новую версию-ревамп с украинскими строками, интересными музыкальными деталями и нотками драмы. Поскольку Украина победила в прошлом году, на Евровидении-2023 мы увидим наших представителей сразу в гранд-финале. Коллектив выйдет на сцену под номером 19.

TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн