"Яна, ты в финале": искренние и сдержанные эмоции финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

17 ноября Общественное объявило десятку финалистов Нацотбора на Евровидение-2023. Среди них бывшие фавориты украинцев, а также много новых имен. Об эмоциях финалистов узнайте дальше.

Финал Национального отбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря. Тогда Украина узнает имя артиста, который представит ее на песенном конкурсе в Ливерпуле. А пока финалисты радуются, что стали на шаг ближе к своей мечте, передает 24 канал.

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2TONE



2TONE о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис музыкантов

Angelina

"Я в финале Нацотбора на Евровидение-2023! Эмоции переполняют! Спасибо, Общественное!"



Angelina о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис артистки

DEMCHUK

"Я прошел в финал Национального отбора! Это просто невероятные ощущения. Надеюсь, вы понимаете, за кого нужно голосовать?"



DEMCHUK о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис артиста

FIINKA

"Слава Ису, детки! Имею хорошие новости. Я прошла в финал Нацотбора на Евровидение-2023. Поборюси за возможность представлять Украину на Евровидении. Ширте видео между семьями, коллегами, расскажите всем, что наши едут. Всем вперед. Гуцулия рулит".

Jerry Heil

"Яна, ты в финале Нацотбора" – сообщение, с которым я вышла из самолета. Пока в Бостоне и Сиэтле (завтра концерт здесь) наступило утро, в Украине прошло пол дня, и все уже знают. Премьера песни для Нацотбора состоится на радио 4 декабря".

KRUTЬ



KRUTЬ о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис артистки

OY Sound System

"Мы финалисты Национального отбора на Евровидение-2023. Готовьтесь".

Tember Blanche



Tember Blanche о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис музыкантов

TVORCHI

"WOW! See ya soon".



TVORCHI о Нацотборе / Скриншот инстаграм-сторис музыкантов