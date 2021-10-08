Евровидение-2022 состоится в Турине: даты песенного конкурса
8 октября 2021 , 13:46Читати новину українською
Источник:сайт Евровидения
Организаторы песенного конкурса объявили, что в 2022 году он состоится в итальянском Турине. Также стали известны даты Евровидения. Когда Турин будет принимать европейских гостей – узнавайте дальше.
Благодаря рокерам Måneskin, которые победили в 2021 году в Нидерландах, Евровидение состоится в Италии.
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Даты Евровидения-2022
Организаторы объявили, что песенный конкурс пройдет в Турине. А также назвали даты:
- первый полуфинал – 10 мая;
- второй полуфинал – 12 мая;
- финал – 14 мая.
Пока неизвестно, в каком формате состоится конкурс, поскольку в Нидерландах из-за пандемии коронавируса действовали определенные ограничения.
Отметим, столица Пьемонта станет третьим итальянским городом, в котором пройдет Евровидение. В 1965 году событие происходило в Неаполе, а в 1991 – в Риме.