Онлайн-трансляция Евровидения-2022: первый полуфинал
Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая 2022 года в Турине, Италия. Сцену песенного конкурса зажгут представители 17 стран. Среди них – Украина. Группа Kalush Orchestra выступит шестой. Онлайн-трансляцию первой части музыкального соревнования смотрите дальше.
Поскольку с первого дня войны на ведущих канале страны продолжается круглосуточный информационный марафон, то с прямой трансляцией Евровидения-2022 возникли определенные трудности. Если раньше она была доступна на общественном телеканале UA: Первый, то в этом году только на UA: Культура.
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Также первый полуфинал песенного конкурса можно было посмотреть на диджитал-платформах Суспільного мовника, а также в приложении "Дія" или слушать на "Радіо Промінь".
Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала
Следует отметить, что в первом полуфинале Евровидения-2022 свои номера покажут представители 17 стран. Все они выйдут на феерическую сцену, дизайн которой получил название The Sun Within – "Солнце внутри". Ее фишкой стали лучи света, водное обрамление и грин-рум в виде пышного сада.
Евровидение-2022 – порядок выступления участников первого полуфинала:
- Албания: Ронелла Хаяти – Sekret
- Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Словения: LPS – Disko
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure
- Дания: Reddi – The Show
- Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap