Онлайн-трансляция Евровидения-2022: первый полуфинал

10 мая 2022 , 22:00
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Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая 2022 года в Турине, Италия. Сцену песенного конкурса зажгут представители 17 стран. Среди них – Украина. Группа Kalush Orchestra выступит шестой. Онлайн-трансляцию первой части музыкального соревнования смотрите дальше.

Поскольку с первого дня войны на ведущих канале страны продолжается круглосуточный информационный марафон, то с прямой трансляцией Евровидения-2022 возникли определенные трудности. Если раньше она была доступна на общественном телеканале UA: Первый, то в этом году только на UA: Культура.

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Также первый полуфинал песенного конкурса можно было посмотреть на диджитал-платформах Суспільного мовника, а также в приложении "Дія" или слушать на "Радіо Промінь".

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала

 

Следует отметить, что в первом полуфинале Евровидения-2022 свои номера покажут представители 17 стран. Все они выйдут на феерическую сцену, дизайн которой получил название The Sun Within – "Солнце внутри". Ее фишкой стали лучи света, водное обрамление и грин-рум в виде пышного сада.

Евровидение-2022 – порядок выступления участников первого полуфинала:

  1. Албания: Ронелла Хаяти – Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  4. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  5. Словения: LPS – Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
  7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нидерланды: S10 – De diepte
  9. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  11. Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure
  12. Дания: Reddi – The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo
  14. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  15. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  17. Армения: Роза Линн – Snap
Важно! Второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2022 состоится 12 мая, а грандиозный финал – 14 мая. В нем сойдутся 25 участников: 5 из них попадают в финал автоматически – Италия, Германия, Испания, Великобритания, Франция, а 20 – из полуфиналов, с каждого по 10.
Автор: Марина Джура