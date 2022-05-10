Онлайн-трансляция Евровидения-2022: первый полуфинал

Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая 2022 года в Турине, Италия. Сцену песенного конкурса зажгут представители 17 стран. Среди них – Украина. Группа Kalush Orchestra выступит шестой. Онлайн-трансляцию первой части музыкального соревнования смотрите дальше.

Поскольку с первого дня войны на ведущих канале страны продолжается круглосуточный информационный марафон, то с прямой трансляцией Евровидения-2022 возникли определенные трудности. Если раньше она была доступна на общественном телеканале UA: Первый, то в этом году только на UA: Культура.

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Также первый полуфинал песенного конкурса можно было посмотреть на диджитал-платформах Суспільного мовника, а также в приложении "Дія" или слушать на "Радіо Промінь".

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала

Следует отметить, что в первом полуфинале Евровидения-2022 свои номера покажут представители 17 стран. Все они выйдут на феерическую сцену, дизайн которой получил название The Sun Within – "Солнце внутри". Ее фишкой стали лучи света, водное обрамление и грин-рум в виде пышного сада.

Евровидение-2022 – порядок выступления участников первого полуфинала:

Албания: Ронелла Хаяти – Sekret Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Моника Лю – Sentimentai Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Словения: LPS – Disko Украина: Kalush Orchestra – Stefania Болгария: Intelligent Music Project – Intention Нидерланды: S10 – De diepte Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Португалия: Маро – Saudade, saudade Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure Дания: Reddi – The Show Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн – Snap

песенного конкурса Евровидения-2022 состоится, а грандиозный. В нем сойдутся 25 участников: 5 из них попадают в финал автоматически – Италия, Германия, Испания, Великобритания, Франция, а 20 – из полуфиналов, с каждого по 10.