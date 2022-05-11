Евровидение-2022: кто прошел в финал песенного конкурса

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В этом году песенный конкурс Евровидение-2022 принимает итальянский Турин. Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая. Кроме представителей стран-основательниц конкурса в финале выступят те участники, которые получили больше всего зрительских голосов в двух полуфиналах.