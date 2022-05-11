Евровидение-2022: кто прошел в финал песенного конкурса
В этом году песенный конкурс Евровидение-2022 принимает итальянский Турин. Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая. Кроме представителей стран-основательниц конкурса в финале выступят те участники, которые получили больше всего зрительских голосов в двух полуфиналах.
В общем, в финале за победу будут бороться 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, а также Большая пятерка – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кто присоединился к странам-учредителям после первого полуфинала – узнайте дальше.
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Евровидение-2022: кто из первого полуфинала прошел в финал
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Швейцария: Мариус Бер – Boys Do Cry
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
Результаты первого полуфинала Евровидения-2022 / Скриншот по видео
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Напомним, что в финале также выступят представители Большой пятерки:
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Испания: Шанель – SloMo
- Италия: Махмуд и Бланко – Brividi
- Франция: Алван и Ахез – Fulenn
Большой финал состоится в Турине в субботу, 14 мая. В Украине его можно будет посмотреть на телеканале "UA:Культура" и диджитал-платформах Суспільного.