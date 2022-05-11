Евровидение-2022: кто прошел в финал песенного конкурса

11 мая 2022 , 00:18
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В этом году песенный конкурс Евровидение-2022 принимает итальянский Турин. Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая. Кроме представителей стран-основательниц конкурса в финале выступят те участники, которые получили больше всего зрительских голосов в двух полуфиналах.

В общем, в финале за победу будут бороться 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, а также Большая пятерка – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кто присоединился к странам-учредителям после первого полуфинала – узнайте дальше.

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Евровидение-2022: кто из первого полуфинала прошел в финал

  • Литва: Моника Лю – Sentimentai
  • Швейцария: Мариус Бер – Boys Do Cry
  • Украина: Kalush Orchestra – Stefania
  • Нидерланды: S10 – De diepte
  • Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  • Португалия: Маро – Saudade, saudade
  • Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  • Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  • Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  • Армения: Роза Линн – Snap


Результаты первого полуфинала Евровидения-2022 / Скриншот по видео

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Напомним, что в финале также выступят представители Большой пятерки:

  • Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  • Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  • Испания: Шанель – SloMo
  • Италия: Махмуд и Бланко – Brividi
  • Франция: Алван и Ахез – Fulenn

Большой финал состоится в Турине в субботу, 14 мая. В Украине его можно будет посмотреть на телеканале "UA:Культура" и диджитал-платформах Суспільного.

Автор: Христина Кобак