Евровидение-2022: Екатерина Павленко объявит баллы жюри от Украины в финале

Уже 10 мая в Турине стартует песенный конкурс "Евровидение-2022". Стало известно, что спикером от Украины будет солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая вместе с коллективом в прошлом году принесла нам 5 место.

В этом году Украина будет представлять Kalush Orchestra, однако Екатерина Павленко также присоединится к конкурсу. Отметим, что сейчас артистка находится за границей и выступает на концертах в поддержку Украины.

Важно Kalush Orchestra на сцене Евровидения: первые кадры по репетициям группы в Турине

Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым,

– сказала Екатерина.

Павленко во всю Европу объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

Евровидение-2022: главное

В этом году песенный конкурс состоится в итальянском Турине, примут участие 40 стран.

из-за войны России в этом году запретили участвовать в конкурсе.

Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая, а финал – 14 мая.

Представители Украины группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале под номером 6.

Коллектив уже уехал в Турин, где сейчас проходят репетиции полуфиналов.

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