Евровидение-2022: Екатерина Павленко объявит баллы жюри от Украины в финале
Источник:Суспільне
Уже 10 мая в Турине стартует песенный конкурс "Евровидение-2022". Стало известно, что спикером от Украины будет солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая вместе с коллективом в прошлом году принесла нам 5 место.
В этом году Украина будет представлять Kalush Orchestra, однако Екатерина Павленко также присоединится к конкурсу. Отметим, что сейчас артистка находится за границей и выступает на концертах в поддержку Украины.
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Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым,
– сказала Екатерина.
Павленко во всю Европу объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.
Евровидение-2022: главное
- В этом году песенный конкурс состоится в итальянском Турине, примут участие 40 стран.
- из-за войны России в этом году запретили участвовать в конкурсе.
- Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая, а финал – 14 мая.
- Представители Украины группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале под номером 6.
- Коллектив уже уехал в Турин, где сейчас проходят репетиции полуфиналов.
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