Евровидение-2022: Екатерина Павленко объявила баллы от Украины

14 мая в Турине отгремел финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителей выбирали зрители и национальное жюри каждой из стран-участниц. Представителям каких стран отдали баллы украинцы – узнайте дальше.

Во время прямого эфира организаторы подсчитали миллионы голосов со всего мира, ведь конкурс покорил сердца зрителей из разных уголков планеты. Также важны балы от национальных жюри.

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За кого голосовало национальное жюри от Украины на Евровидении-2022

В состав профессионального жюри от Украины вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. Баллы от них объявила солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая в прошлом году выступала на Евровидении.

Итак, результаты голосования жюри в Украине таковы:

Великобритания – 12 баллов

Португалия – 10 баллов

Нидерланды – 8 баллов

Греция – 7 баллов

Швейцария – 6 баллов

Азербайджан – 5 баллов

Швеция – 4 балла

Австралия – 3 балла

Армения – 2 балла

Чехия – 1 балл

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Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео

Екатерина Павленко объявила баллы от Украины: смотрите видео онлайн