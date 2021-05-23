Грандиозный финал Евровидения-2021 в Роттердаме отгремел 22 мая. Миллионы зрителей с нетерпением ждали своих любимцев и объявления победителя. Кубок получила Италия и именно в этой стране в следующем году будут зажигать сцену европейские звезды. А в 2021 году на концертной арене немало исполнительниц похвастались не только прекрасным голосом и эффектными постановками, но и стройной фигурой в откровенном наряде.

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Блестки, короткие юбки, каблуки и эротические позы – все это можно было увидеть в финале песенного конкурса в Роттердаме. Редакция Showbiz 24 подготовила яркую подборку фотографий, на которых изображены сексуальные участницы Евровидения-2021.

Самые сексуальные образы в финале Евровидения-2021



Азербайджан в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Албания в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Греция в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Израиль в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Кипр в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Молдова в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Сербия в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images