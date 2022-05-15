Европа с нами: как финалисты Евровидение призывали к миру в Украине

Вот и завершается конкурс Евровидения-2022, где выступили лучшие 25 участников со всей Европы. Среди них была и Украина, а именно – группа Kalush Orchestra. Ребятам из Украины выразили поддержку такие страны как Исландия, Германия, Румыния, Литва и другие.

Румыния

Участник от Румынии – певец WRS одним из первых лаконично поддержал Украину, произнеся в конце своей веселой песни Llámame – " Продолжайте бороться за свою любовь и свободу! "

Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

WRS – Llámame в финале Евровидения-2022: смотреть видео онлайн

Исландия

Трио сестер из Исландии Systur поддерживали Украину и на церемонии открытия Евровидения-2022, на бирюзовой дорожке, и на пресс-конференции, и в первом полуфинале – одна из исполнительниц вышла на сцену с изображения украинского флага на руке. Не стали Сигга, Бета и Элин предавать традиции и в финале.

После чувственной песни Með Hækkandi Sól артистки подняли руки, образовав пальцами "сердца" и выкрикнули: "Мира для Украины! Мы любим вас".

Systur – Með Hækkandi Sól в финале Евровидения-2022: смотреть видео онлайн

Все детали здесь Мира для Украины: Исландия красноречиво поддержала украинцев после выступления на Евровидении

Германия

Конкурсант из Германии Малик Гаррис хоть и оказался в конце турнирной таблицы финала Евровидения-2022, набрав всего 6 баллов, но поддержал Украину. На главную сцену в Турине он вышел с гитарой, а на ней – сине-желтый флаг с надписью peace – "мир". Так, его трек Rockstars стал для нас очень особенным.

Малик Гаррис поддержал Украину в финале Евровидения-2022 /Скриншот с видео

Малик Гаррис – Rockstars в финале Евровидения-2022: смотреть видео онлайн

Франция

что накануне финала Малик Гаррис спел Stefania вместе с Kalush Orchestra . Эта коллаборация умиляет до слез, ведь немец вслед за рэперами пел на украинском.

Делегация от Франции вообще оделась в цвета украинского флага. В группе поддержки группы Alvan & Ahez была девушка в синей рубашке и парень – в ярко-желтой. Такую поддержку французы продемонстрировали после того, как спели из Kalush Orchestra в дуэте.

Alvan & Ahez поддержали Украину в финале Евровидения-2022 /Скриншот с видео

Литва

Фантастическая Моника Лю, покорившая Европу лирическим синглом Sentimentai, подняла наш сине-желтый флаг в грин-руме Евровидения-2022. Раньше она желала Kalush Orchestra победы!

Моника Лю поддержала Украину в финале Евровидения-2022 /Скриншот с видео