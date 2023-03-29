Большие соловьи и "поезд в Изюм": чем поразит программа фестиваля на Евровидении-2023

В преддверии Евровидения-2023 в британском Ливерпуле пройдет двухнедельный культурный фестиваль EuroFestival. Там будут 24 проекта, 19 из которых были созданы в сотрудничестве с украинскими художниками. Так что все будет напоминать об Украине.

EuroFestival пройдет с 1 по 14 мая. Директор Департамента культуры Клер Макколган заверила, что никогда еще творческая программа не имела такого масштаба и размаха, отдавая уважение культуре как Ливерпуля, так и Украины.

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Среди самых ярких проектов программы фестиваля: опера "Чернобыльдорф", огромные поющие соловьи, презентация нового альбома Jamala QIRIM и многие другие.

Чем поразит фестиваль перед Евровидением-2023

Соловейко Songbirds

Для этого проекта создали 12 масштабных световых соловьев, которые разместят по всему Ливерпулю. Каждый соловей будет представлять отдельный регион Украины, у них будет уникальное оперение и специально разработанное музыкальное сопровождение.



Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool

Protect The Beats

Ливерпульский памятник Нельсону станет местом проведения перформанса. Его укрепят тысячами мешков с песком, подобно тому, как памятники в Украине защищали от бомбардировок.

Кроме того, возле него состоится премьера короткометражного документального фильма о том, как в прошлом году в Украине проходили живые концерты и перформансы.



Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool

Выступление Джамалы

Украинская победительница Евровидения и автор песен Джамала в сопровождении оркестра представит свой новый музыкальный альбом QIRIM, основанный на крымскотатарских народных песнях.

Это пластинка, которую мы с командой буквально спасли из-под завалов в прошлом году. Альбом, сохраняющий красоту и величие моей родной культуры,

– рассказала Джамала.

"Поезд в Изюм"

Украинская художница Катя Бучацкая превратит знаковый Ливерпульский собор в вагон поезда, воспроизводящего путешествие из Изюма в границу с Польшей. Снятая в режиме реального времени, эта инсталляция напомнит о духе и несокрушимости украинского народа.



Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool​

"Чернобыльдорф"

Проект "Театр Единства" будет выступать хабом для театральных представлений с участием украинских художников. В частности, здесь состоится премьера современной медиаоперы "Чернобыльдорф" композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко.

Welcome to Eurotopia

В этом проекте ливерпульские музыканты Натали Маккул, Stealing Sheep, Лу Роуч из She Drew The Gun объединятся с украинскими исполнителями – Krapka; KOMA, Ириной Мухой и Helleroid. Они исполнят микс из оригинальной и уже существующей музыки.

Истории артистов из передовой

Проект With Fire and Rage будет иметь иммерсивный аудио опыт (доступ к которому можно получить с помощью QR-кодов, размещенных по всему городу), рассказывающий об истории художников на передовой в Украине.

В нем истории сочетаются с видео, визуал-артом, поэзией и музыкой, которые играют немаловажную роль перед лицом вторжения.



Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool

Rave Ukraine

Мероприятие объединит диджеев и рейверов на живых событиях в Ливерпуле и Киеве – в клубах CONTENT и HVLV Bar ft Hangout. Рейвы будут транслироваться в обоих заведениях, соединяя клабберов друг с другом в режиме реального времени (и до того, как в Киеве наступит комендантский час).

Добавим, что EuroFestival пройдет благодаря поддержке Министерства культуры, медиа и спорта, а также Британского совета программы Ливерпуля.

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