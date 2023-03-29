Большие соловьи и "поезд в Изюм": чем поразит программа фестиваля на Евровидении-2023
Источник:Ливерпульский городской совет
В преддверии Евровидения-2023 в британском Ливерпуле пройдет двухнедельный культурный фестиваль EuroFestival. Там будут 24 проекта, 19 из которых были созданы в сотрудничестве с украинскими художниками. Так что все будет напоминать об Украине.
EuroFestival пройдет с 1 по 14 мая. Директор Департамента культуры Клер Макколган заверила, что никогда еще творческая программа не имела такого масштаба и размаха, отдавая уважение культуре как Ливерпуля, так и Украины.
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Среди самых ярких проектов программы фестиваля: опера "Чернобыльдорф", огромные поющие соловьи, презентация нового альбома Jamala QIRIM и многие другие.
Чем поразит фестиваль перед Евровидением-2023
Соловейко Songbirds
Для этого проекта создали 12 масштабных световых соловьев, которые разместят по всему Ливерпулю. Каждый соловей будет представлять отдельный регион Украины, у них будет уникальное оперение и специально разработанное музыкальное сопровождение.
Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool
Protect The Beats
Ливерпульский памятник Нельсону станет местом проведения перформанса. Его укрепят тысячами мешков с песком, подобно тому, как памятники в Украине защищали от бомбардировок.
Кроме того, возле него состоится премьера короткометражного документального фильма о том, как в прошлом году в Украине проходили живые концерты и перформансы.
Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool
Выступление Джамалы
Украинская победительница Евровидения и автор песен Джамала в сопровождении оркестра представит свой новый музыкальный альбом QIRIM, основанный на крымскотатарских народных песнях.
Это пластинка, которую мы с командой буквально спасли из-под завалов в прошлом году. Альбом, сохраняющий красоту и величие моей родной культуры,
– рассказала Джамала.
"Поезд в Изюм"
Украинская художница Катя Бучацкая превратит знаковый Ливерпульский собор в вагон поезда, воспроизводящего путешествие из Изюма в границу с Польшей. Снятая в режиме реального времени, эта инсталляция напомнит о духе и несокрушимости украинского народа.
Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool
"Чернобыльдорф"
Проект "Театр Единства" будет выступать хабом для театральных представлений с участием украинских художников. В частности, здесь состоится премьера современной медиаоперы "Чернобыльдорф" композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко.
Welcome to Eurotopia
В этом проекте ливерпульские музыканты Натали Маккул, Stealing Sheep, Лу Роуч из She Drew The Gun объединятся с украинскими исполнителями – Krapka; KOMA, Ириной Мухой и Helleroid. Они исполнят микс из оригинальной и уже существующей музыки.
Истории артистов из передовой
Проект With Fire and Rage будет иметь иммерсивный аудио опыт (доступ к которому можно получить с помощью QR-кодов, размещенных по всему городу), рассказывающий об истории художников на передовой в Украине.
В нем истории сочетаются с видео, визуал-артом, поэзией и музыкой, которые играют немаловажную роль перед лицом вторжения.
Программа Еврофестиваля / Фото visitliverpool
Rave Ukraine
Мероприятие объединит диджеев и рейверов на живых событиях в Ливерпуле и Киеве – в клубах CONTENT и HVLV Bar ft Hangout. Рейвы будут транслироваться в обоих заведениях, соединяя клабберов друг с другом в режиме реального времени (и до того, как в Киеве наступит комендантский час).
Добавим, что EuroFestival пройдет благодаря поддержке Министерства культуры, медиа и спорта, а также Британского совета программы Ливерпуля.
Как будет проходить Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии (отказались от участия из-за нехватки финансирования).
- На главной сцене Евровидения будет говорить и Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. Ее соведущие – Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон. В то же время, украинца Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.
- Организаторы Евровидения-2023 уже определили порядок выступления стран-участниц в двух полуфиналах конкурса. Под какими номерами будут поступать артисты – читайте в статье.