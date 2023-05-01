Россияне любят разносить фейки. Так, 1 мая они госпитализировали своего главного юмориста Евгения Петросяна, который известен пропутинской позицией. Однако радоваться рано.

Российские СМИ разогнали слухи, что 77-летнему Петросяну вызвали "скорую" и увезли на обследование в больницу имени Боткина. По сообщению телеграмм-каналов, путинисту стало плохо дома, в квартире в районе Хамовники – стала сильно кружиться голова на фоне проблем с сердцем. Однако все это оказалось фейком.

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Петросян прокомментировал свою госпитализацию

Российский юморист опроверг слухи о своей госпитализации. В Боткинской больнице Москвы он проходит плановое обследование.

"Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники", – прокомментировал Петросян одному из пропагандистских росСМИ.

Кстати, несколько лет назад подхалим Кремля пережил малоинвазивную операцию на сердце, ему поставили несколько стентов, которые спасают при атеросклерозе и тромбозе артерии.