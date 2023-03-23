На фронт пошла добровольцем, – как Евгения Эмеральд стала снайперкой

В начале полномасштабного вторжения Евгения Эмеральд оставила успешный бизнес и ушла на фронт добровольцем. Теперь она снайперка, которую называют украинской Жанной д'Арк. В интервью 24 Каналу Евгения рассказала, как именно стала снайперкой.

По словам Евгении, пойти на фронт ее мотивировали ментальность и воспитание. Папа воспитывал ее бойцом и, когда враг пришел, поняла, что лучшее, что может сделать – взять оружие и пойти в армию. Иного пути даже не видела.

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Как Евгения Эмеральд стала снайперкой

Впервые она держала в руках винтовку в 9 лет. Стрелять Евгению учил папа. Он был охотником, очень любил оружие, а Эмеральд постоянно наблюдала за тем, как он его перебирал, собирал, чистил, считал патроны. Вот почему она с детства мечтала быть военной, снайпером.

На фронт ушла добровольцем. Конечно, снайперкой сразу не стала. Я шла защищать, и мне было все равно, что делать. Мне было очень важно быть эффективной и полезной,

– призналась защитница.

Сначала все защитники были стрелками, имели одинаковое оружие – автомат Калашникова. Приблизительно через месяц всех поделили по ротам, по взводам, в каждом взводе должен быть пулеметчик, командир, парамедик, снайперская пара. Тогда Евгения стала снайперкой.

Просто команда снайперов, сражавшихся уже с 2014 года, меня заметили и взяли на поруки, говорили командиру полка: "Эта девушка будет снайперкой". И все. В начале войны все было очень просто,

– подытожила защитница.



Евгения Эмеральд в армии / Фото из инстаграмма снайперки

Отметим, что после полномасштабного вторжения взяли оружие в руки и немало известных мужчин. Большинство из них не ожидали, когда получат повестку, а по собственному желанию встали на защиту Украины. Больше о смелых добровольцах – читайте в нашем материале.