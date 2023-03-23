Очень сильно испугалась, – почему Евгения Эмеральд скрывала беременность от мужа-военного

Снайперка Евгения Эмеральд, которую называют украинской Жанной д'Арк, уже несколько недель официально в декрете и готовится к родам. Защитница призналась, что не сразу рассказала мужу о беременности, сначала скрывала свое состояние. Почему Евгения боялась – узнайте дальше.

О страхе признаться мужу и командиру в том, что беременная, защитница и будущая мамочка рассказала в интервью 24 Канала.

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Почему Эмеральд боялась признаться в беременности

5 дней Евгения и ее собратья находились на задании. Тогда все едва не погибли. В пятый день не понимали, выживут ли до утра: "Когда вернулись, я почувствовала что-то странное. Перед тем, как ехать на базу, купила тест на беременность. Сделав его, поняла, что беременна. Я была в шоке, потому что в тот момент понимала, что рано или поздно мне придется покинуть фронт. Очень сильно испугалась этого".

Я уже не видела себя в гражданской жизни. Я закрыла свое предприятие, закрыла всю деятельность. Боялась, что мне нечем будет заниматься и буду не полезной. Ну и здоровье. Последние три месяца я жила в подвале, с грибком, неизвестно чем вдохновлялась, за полгода войны здоровье немного пошатнулось,

– поделилась будущая мамочка.

Евгения сразу позвонила по телефону своему врачу, тот успокоил ее, позволил еще месяц одевать бронежилет, поднимать оружие, говорил, что это никак не навредит ребенку. Тогда защитница решила, что к середине сентября останется на фронте.

Когда подошел этот термин, только тогда сказала мужу и в тот же день сказала командиру. Раньше всех скрывала, потому что знала – как только скажу, что беременная, меня сразу откомандируют в Киев, а я еще хотела завершить свои дела на фронте (смеется – 24 Канал),

– призналась Эмеральд.

А собратья снайперки узнали о ее беременности, когда она рассказала в соцсетях. К этому моменту знал только командир.



Евгения Эмеральд беременная / Фото с инстаграмма снайперки

Беременность Евгении Эмеральд: главное