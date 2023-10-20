Я чуть не потеряла ребенка, – Эмеральд призналась, когда начался абьюз в отношениях с мужем

Снайперша Евгения Эмеральд летом рассталась с мужем-военным Евгением Стипанюком. Причина разрыва – домашнее насилие. Теперь Эмеральд призналась, что последний год страдала от абьюза и из-за этого едва не потеряла ребенка.

Оказывается, "первые колокольчики" были еще до свадьбы пары. Об этом Евгения Эмеральд рассказала в новом интервью.

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Евгения Эмеральд пережила домашнее насилие

Военная шокировала, что абьюз от Стипанюка начался еще до женитьбы.

Первые два месяца ее любимый был идеальным. Однажды Евгений даже останавливался на дороге, чтобы покормить котят. Эмеральд лишь со временем поняла, что это была лишь показательная картинка.

По ее словам, все хорошее кончилось резко, когда она вернулась в Киев на 2 месяца беременности (сентябрь 2022 года).

Случился такой случай – я пошла с девочками в СПА. Вечером мы с мужем поговорили, а он мне сказал: "Моя женщина не будет вести себя как шл*ха, шляться по саунам. Я на тебе не женюсь, скинь карту, я буду сбрасывать деньги на ребенка". После этого он пропал на неделю,

– вспомнила Эмеральд.

Евгения рассказала, что за ту неделю чуть не потеряла ребенка. Женщина не могла понять, что произошло, она стряхивала и начала работать с психологом, которая тогда сказала ей убегать от него.

Но через неделю Евгений Степанюк снова появился, как ничего и не было. Он каялся, плакал и стоял на коленях, говорил, что война так на него повлияла. И Эмеральд поверила любимому.

"Я не была уверена, хотела ли выходить замуж. Было 50 на 50, но я была уже беременна и понимала, что моей второй дочери нужна полноценная семья. Я дала второй шанс", – вспомнила она.

По ее словам, в день свадьбы стала очевидной еще одна проблема – алкоголь.

За год наших отношений я его ни дня не видела трезвым. Он управлял авто в нетрезвом состоянии всю мою беременность... На свадьбе он очень напился и угрожал охраннику отеля,

– призналась Евгения.

К счастью, тогда все прошло, потому что Эмерльд успела выхватить из рук мужа оружие.

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Почему Эмеральд рассталась с мужем