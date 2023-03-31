Снайперша Эмеральд рассказала, что почувствовала, когда впервые убила врага: "Дрожь всего тела"

Украинская снайперша Евгения Эмеральд рассказала, какие испытывала чувства, когда впервые уничтожала врага на фронте. Признается, что реакция была странной. Кроме того, военная призналась, какой позывной придумала для ведущей Леси Никитюк.

Напомним, что Эмеральд находится на последнем месяце беременности. Женщина была на службе до 30 недели, однако уже около двух месяцев она в декретном отпуске. Евгения призналась, какую зарплату она сейчас получает.

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Что снайперша Эмеральд почувствовала, когда убила врага

Военная вспомнила, что после этого ощущала подавленность.

Могу сказать… чувство, которое ты испытываешь… Перед этим была дрожь всего тела, реакция тела. Это такое состояние, которое очень сложно описать. Он скорее подавлен, чем ты ловишь от этого кайф,

– рассказала Эмеральд.

Она добавила, что впоследствии приспособилась к этому. И даже сейчас, когда раздаются какие-то взрывы, у нее нет реакции.

"Недавно была в новухе, что-то бахнуло, все люди прячутся, а я как стояла, даже не шевельнулась. Подошел мужчина и сказал, что сразу видно, что военный человек. Реакции – ноль", – отмечает Евгения.

Какой позывной дала Леси Никитюк

Эмеральд призналась, что дружит с украинской ведущей Лесей Никитюк и даже учила ее стрелять.

По ее словам, Леся – это девочка-энергия, которая очень много помогает. “Максимальная наша патриотка, мы часто смеемся. Я ее обожаю”, – добавляет она.

Я учила ее стрелять, и у нее есть все шансы, чтобы уничтожать кацапов. Она очень хорошо стреляет. Я даже позывной ей придумала – Кобра!,

– поделилась Евгения.

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К слову, Евгения Эмеральд в начале полномасштабного вторжения оставила успешный ювелирный бизнес и ушла на фронт добровольцем. Она стала снайпершей, которую называют украинской Жанной д'Арк. В интервью 24 Канала Евгения рассказала, почему выбрала именно это.