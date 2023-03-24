Беременная Евгения Эмеральд попала в аварию: как это произошло и в каком состоянии снайперша

Снайперша с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд, которая сейчас на последних сроках беременности, на днях попала в серьезную аварию. Теперь военная вышла на связь, рассказала детали ДТП и показала свою разбитую машину.

Защитница призналась, что впервые за 15 лет водительского стажа она попала в аварию. Раньше в интервью 24 Канала Евгения рассказала, как именно стала снайпершей.

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Эмеральд призналась, что испытала серьезный стресс, однако, к счастью, с ней все хорошо. В Instagram-Stories она поведала детали.

Вчера был выбор – либо лобовое столкновение, лоб в лоб, либо пожертвовать своей машиной свернуть направо и разбить ее. Я выбрала второй вариант. Слава богу, что все живы здоровы. Да, стряхнула вчера, если честно, очень сильно,

– говорит Евгения.

Военная добавила, что ей грустно за машину, потому что она заработала своим трудом, приобрела за честные средства. "И это очень не в тему перед родами", – считает она.



Евгения Эмеральд попала в аварию / Фото с ее инстаграмм-сторис

Также Эмеральд показала видео, как выглядит разбитая машина после аварии. Как рассказала снайперша, авто пострадало не столько внешне, сколько внутренне.

Ладно наружно, там даже на видео всего нет, что по бокам, но она очень сильно пострадала внутренне. Многие сказали, что очень мощная машина, потому что если бы была какая-то другая, все эти железки, они бы оказались в салоне. Я когда это видео смотрю, меня еще трясет до сих пор,

– заявила Евгения.



Евгения Эмеральд попала в аварию / Фото с ее инстаграмм-сторис

Военная призналась, что эта боевая машина пережила первые четыре месяца фронта – была в Киевской области, Макаровском районе, Харьковской области, Сумской области.

Напомним, что Евгения Эмеральд в январе попала в больницу. Она дважды болела гриппом, а после этого плохо чувствовала себя, поэтому обратилась к специалистам. Тогда она сообщила, что решила показывать свои роды.