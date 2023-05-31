Снайперша Эмеральд показала редкое фото старшей дочери и поздравила ее с днем рождения

Недавно родившая девочку снайперша Евгения Эмеральд редко показывает старшую дочь. Однако теперь у военной появился серьезный повод – ее Жасмин празднует день рождения.

Девушке исполнилось 11 лет. Ранее Эмеральд призналась, что Жасмин запрещает показывать ее в блоге.

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Молодая мама показала свою взрослую дочь и назвала ее "волшебным цветочком". В честь именин Жасмин даже разрешила опубликовать совместное фото.



Евгения Эмеральд показала фото дочери / Фото с ее инстаграм-сторис

"У принцессы Жасмин сегодня день рождения", – сообщила Эмеральд. Она отметила, что дочь не любит, когда Евгения публикует ее фото по соцсетям, но в особый праздник сделала исключение.



Евгения Эмеральд с дочерью Жасмин / Фото с ее инстаграмм-сторис

Что известно о дочери Эмеральде: последние новости

Дочь Евгения Эмеральд только летом прошлого года вернулась в Киев. Снайперша "Жанна д'Арк" ранее рассказала, как девочка отреагировала на новость о беременности мамы.

Кроме того, 11-летняя Жасмин хорошо ладит с отчимом Евгением. Она часто обращается к нему с просьбами и переписывается. "Мне кажется, что Жасмин его любит больше меня", – признавалась Йемераль.

Интересно, что Эмеральд не рассказывала дочери, что ушла на фронт добровольцем. Жасмин до возвращения в Украину не очень-то знала, что такое война. Лишь в мае военная смогла спервый с начала войны встретиться с Жасмин.

Добавим, что 14 октября Евгения Эмеральд вышла замуж за любимого Евгения, с которым познакомилась на войне. В конце того же месяца защитница сообщила о беременности. Около 2 месяцев она была на фронте при надежде и только зимой официально ушла в декрет и начала готовиться к родам. Уже в середине апреля снайперша стала мамой.