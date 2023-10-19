Издевательство, унижение и побои: какие украинские звезды пережили домашнее насилие

Домашнее насилие до сих пор остается в украинском обществе и, вероятно, оно увеличивается из-за травм войны. Многие украинские звезды тоже становились жертвами насилия.

Тема бытового насилия не должна быть табуирована. Медийные персоны все чаще признаются о пережитом опыте, что помогает другим женщинам рассказывать их истории и оставлять токсичные отношения позади. 24 Канал собрал звезд, которые уже поведали о том, с чем столкнулись.

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Евгения Эмеральд

Снайперша, известная по позывному "Жанна д'Арк", разошлась с мужем в июле, но рассказала об этом в начале октября. Сегодня женщина призналась, что страдала от домашнего насилия. Евгения опубликовала видео, в котором звучат угрозы убийством, оскорбления от ее бывшего мужа.

Мила Нитич

Из-за полномасштабной войны певица уехала в Польшу, где обрела свою любовь. Так ей казалось поначалу. Позже оказалось, что у избранника звезды алкогольная зависимость. Муж обижал певицу, отправлял ее в Украину, запрещал работать и забирал подарки.

Валентина Маринина

Если вы страдаете от домашнего насилия, не молчите. За помощью вы можете обратиться в Национальную полицию Украины (102), скорую медицинскую помощь (103), существует бесплатная линия для жертв домашнего насилия (15-47), круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи (0800213103).

Актер Константин Войтенко и танцовщица Валентина Маринина развелись еще в прошлом году, но уже в сентябре 2023 года девушка впервые призналась о пережитом домашнем насилии. Она рассказала, что бывший муж избивал ее, издевался и применял все виды насилия: от финансового до психологического. Синяки зажили быстро, но психологические травмы Валентина залечивала в кабинетах психотерапевтов более 5 лет. Теперь она чувствует себя свободной.

Анна Неплях

Певица и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" рассказывала, что была жертвой домашнего насилия. После долгих отношений любимый мужчина начал поднимать руку. Анна пошла на бокс, чтобы иметь оправдание на случай вопросов от близких, откуда у нее синяки.

Ольга Сумская

Домашнее насилие актриса переживала еще в первом браке с Евгением Паперным. Муж злоупотреблял алкоголем, а однажды в состоянии опьянения поднял на жену руку. Паперный и сам признавал, что такая ситуация действительно случилась. Сейчас бывшая пара нашла общий язык, часто работают вместе.

DJ Мадонна

Диджейка пережила домашнее насилие в браке с певцом Олегом Кензовым. Наталья Ярмоленко рассказывала, что мужчина часто ревновал, пытался найти доказательства измены и избивал жену. По словам артистки, Кензов избил ее старшего сына от предыдущих отношений, который пришел заступиться за мать. Случаи избиения случались несколько раз, Наталья прощала Олега до 2018 года, когда тот пошел к другой девушке. Это его спасло. Сам Кензов называет все ее заявления ложью.

Ксения Мишина

Актриса не раз рассказывала о токсичных отношениях с бывшим любимым, отцом ее сына Платона. Когда Ксения забеременела, мужчина предложил ей жениться. Но в общей жизни показал настоящее лицо – начал унижать, заставлял идти работать, несмотря на беременность и токсикоз, давил на нее из-за денег, ревновал. Затем начал поднимать руку. После одного из спектаклей тогда уже бывший Мишиной пришел к ней в театр пьяным, избил ее и спустил с лестницы.

Саша Бо

История бывших супругов шокировала чуть ли не больше всего, ведь до этого каждый демонстрировал безупречную картинку семьи на своих страницах. Но в интервью Ефросининой блогер рассказала, что пережила психологическое насилие – она слышала унижение из-за булимии, финансы, успех ее блога, семью. Сам Игорь Пустовит заявил, что у него был стокгольмский синдром (когда жертва привязывается к обидчику). По его словам, Саша также его оскорбляла из-за внешности, часто срывалась на детей. Сейчас Саша Бо замужем второй раз и ждет третьего ребенка.

Надежда Матвеева

Ведущая 14 лет терпела домашнее насилие, но не как жена, а как ребенок. Ее отец был зависим от алкоголей, поэтому часто приходил домой пьяным, скандалил и избивал маму. Тогда женщины были максимально незащищены: в милиции отвечали вызвать их только тогда, когда будет прямая угроза жизни.

Оля Полякова

Певица в подростковом возрасте находилась в абьюзивных отношениях. Парень очень ее ревновал и скандалил даже из-за взгляда в сторону официанта. Когда она решила уйти от бойфренда, тот поджег квартиру Оли. Впоследствии мужчины, которых он нанял, поймали девушку под ночным клубом и жестоко избили. Травмы потом отразились на ее слуху.

Екатерина Бужинская

Певица вышла замуж в 18 лет продюсером, старше ее на 20 лет. Он поднимал руку на жену и заставлял сделать аборт, когда звезда забеременела. Екатерина призналась, что думала, что сама виновата в чем-то. Но жертвам насилия следует помнить, что в этих ситуациях виноват только обидчик.