Владимир Зеленский сообщил о гибели Героя Украины Дмитрии Коцюбайле, который защищал Украину от российских оккупантов с 18 лет. Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук отреагировал на трагическую новость.

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Святослав Вакарчук отреагировал на потерю

Музыкант признался, что познакомился с Дмитрием 3 года назад под Авдеевкой. После этого они не раз виделись. Святослав признался, что "Да Винчи" всегда вдохновлял и был готов к вызовам.

Погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи… Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его собратья и сестры не раз… Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою,

– написал Святослав Вакарчук.



"Да Винчи" / Фото из фейсбука Святослава Вакарчука

На потерю также отреагировал режиссер и военный Олег Сенцов. Он подчеркнул, что мы отомстим за каждого погибшего воина.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная память.

Что известно о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле

В 18-летнем возрасте Дмитрий оставил учебу и с Майдана ушел на фронт. Он оборонял страну в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Защитник провел годы на войне, а в 2015 получил ранение танковым снарядом – и через 3 месяца реабилитации вернулся на фронт.

В 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины, он стал первым добровольцем с таким отличием. В тот день наградили всех добровольцев, вставших на защиту Украины в 2014 году.

После полномасштабного вторжения продолжил воевать, был в Киевской области, в Запорожской области, Бахмуте. 7 марта его не стало.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", – сообщил Владимир Зеленский.