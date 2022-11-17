Евгений Сморыгин после экзамена по языку рассказал, почему не получил украинское гражданство до войны

Актер "Дизель Студио" Евгений Сморыгин родом из Белоруссии, но карьеру строил в Украине. Сейчас он желает получить украинское гражданство. Признался, что решил отказаться от белорусского паспорта, когда с территории его родной страны полетели ракеты в Украину.

В начале ноября Евгений сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины. Теперь он ждет, когда Зеленский согласует его запрос на получение гражданства. Документ должен поступить президенту от министра культуры Александра Ткаченко.

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Почему Сморыгин хочет получить украинское гражданство

Евгений признался, что раньше получение украинского гражданства не было для него острым вопросом. В 2014 году, когда началась война в Донбассе, Беларусь не была задействована в этой агрессии. Сморыгин понимал, что он белорус, а не россиянин. Все изменилось, когда с территории Беларуси в сторону его дома полетели ракеты. Тогда актер решил, что хочет получить паспорт.

Белорусы всегда были братьями для украинцев. Это не просто слова. Я знаю, живу так в Украине белорусом 15 лет. И никогда ни разу не слышал: "А, ты, белорус…". Нет. Для меня это не был острый вопрос. А когда из моей родной Беларуси пошли войска и полетели ракеты в мой дом в Украине… Вот это для меня стало острым вопросом,

– сказал Сморыгин.

Евгений подчеркнул, что все его родные в Украине – украинцы. Потому он сделал свой выбор. У жены и детей Сморигина есть украинское гражданство. Именно в нашей стране актер обрел любовь, построил не только карьеру, но и семью.

Что известно о Евгении Сморыгине

Евгений Сморыгин – украинский и белорусский актер, телеведущий, сценарист. До 2005 года он жил в Минске. Затем переехал в Киев, где построил карьеру на телевидении. В частности, известен зрителям ролями в проектах "Дизель Студио".

Жена Евгения Лидия – украинка. Супруги воспитывают троих детей. Родители и старший брат Евгения живут в Беларуси. Актер рассказывал, что мог изменить гражданство по ускоренной процедуре, поскольку его жена и дети – украинцы. Но для этого нужно оформлять документы в Беларуси. Сморыгин понимает – если поедет сейчас в Беларусь, то может оттуда не возвратиться. Поэтому он сдал экзамен по украинскому языку и ждет, когда Владимир Зеленский рассмотрит вопрос предоставления ему украинского гражданства.