На себе почувствовала бомбардировку Киева, – Евгений Кот вычеркнул из жизни предательницу Татьяну Денисову
Источник:инстаграмм Евгения Кота
В судьях легендарного танцевального проекта "Танцы.World of Dance" была предательница Татьяна Денисова, танцовщики Евгений Кот и Максим Чмерковский. Евгений эмоционально высказался о коллеге и подчеркнул, что навсегда вычеркнул Денисову из своей жизни.
Татьяна Денисова осталась в россии, продолжает жить и работать там. Поэтому в эфире проекта "Танцы.World of Dance", который планируют вернуть на украинское телевидение уже осенью, его не будет. Коллега и ученик Татьяны Евгений Кот эмоционально высказался о коллаборантке.
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Евгений Кот об предательнице Татьяне Денисовой
Хореограф сказал, что когда-то испытывал огромное уважение к Денисовой, потому что она была его преподавателем и профессионалом. Это в начале 2022 года они сидели в судейских креслах одного танцевального проекта, к 24 февраля успели снять его большую часть. Именно во время съемок россия начала жестокую войну против Украины.
Татьяна на себе испытала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть своими глазами все видела и понимала! Вчера узнал, что, несмотря на это все, она уехала в страну-террорист, в страну-агрессора, села в жюри там в другое шоу. Она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну!
– написал Евгений.
Кот эмоционально обратился к другим коллегам, которые продолжают работать в россии: "Забудьте навсегда, что вы когда-то были украинцами, что у вас были здесь друзья и родные. Оставайтесь предателями, оставайтесь там, в болоте, никогда не возвращайтесь. Пусть вам каждую ночь снятся погибшие дети Украины!".
Евгений Кот вычеркнул из жизни Татьяну Денисову / Фото из инстаграмма хореографа
Рекция сети
Подписчики Евгения поддерживают его в таком решении и соглашаются с его позицией, отмечая, что предателям нет места в Украине.
- "Поддерживаю! Мы уже не простим предателей! Там и оставайтесь! Вы для нас умерли!"
- "Твердая позиция настоящего украинца, профессионала! Уважение! Спасибо!"
- "Спасибо за позицию!"
- "Эта война показала настоящие лица! К вам большое уважение, а предающие пусть остаются в том решении".
- "Полностью поддерживаю! Предателям нет оправдания!"