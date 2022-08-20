На себе почувствовала бомбардировку Киева, – Евгений Кот вычеркнул из жизни предательницу Татьяну Денисову

Хореограф сказал, что когда-то испытывал огромное уважение к Денисовой, потому что она была его преподавателем и профессионалом. Это в начале 2022 года они сидели в судейских креслах одного танцевального проекта, к 24 февраля успели снять его большую часть. Именно во время съемок россия начала жестокую войну против Украины.

Татьяна на себе испытала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть своими глазами все видела и понимала! Вчера узнал, что, несмотря на это все, она уехала в страну-террорист, в страну-агрессора, села в жюри там в другое шоу. Она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну!

– написал Евгений.

Кот эмоционально обратился к другим коллегам, которые продолжают работать в россии: "Забудьте навсегда, что вы когда-то были украинцами, что у вас были здесь друзья и родные. Оставайтесь предателями, оставайтесь там, в болоте, никогда не возвращайтесь. Пусть вам каждую ночь снятся погибшие дети Украины!".



Евгений Кот вычеркнул из жизни Татьяну Денисову / Фото из инстаграмма хореографа

Рекция сети

Татьяна Денисова отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество с Денисовой. Через нее из "Танцев.World of Dance" уберут и других судей – Макса Чмерковского и Евгения Кота. Это будет первый в истории шоу сезон без жюри

Подписчики Евгения поддерживают его в таком решении и соглашаются с его позицией, отмечая, что предателям нет места в Украине.