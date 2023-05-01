Евгений Кошевой грубо высказался об предательнице Повалий и Лободе: "Светке не верю"

В новом интервью Евгений Кошевой прокомментировал, как относится к российским гастролерам – Ани Лорак, Таисии Повалий и Светлане Лободе. Если первым двоим он советует и дальше сидеть в России, то Лободе просто не верит.

Друг президента Зеленского Евгений Кошевой считает, что Светлана Лобода поддержала Украину, потому что поняла, что в России ей как украинке ничего больше не светит. По его мнению, она пытается откупиться за предательство 2014, выделяя деньги на благотворительность.

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Евгений Кошевой высказался о Лободе и Повалий

Светке тоже не верю. Я не должен верить человеку, который был в Москве, понял, что там ему ничего не светит, потому что она все же украинка. Она вернулась, сфоткалась в Буче. Это то, что я говорю. Кто-то будет листать "капусту" – извините, извините. Ну окей. А Лорак с Повалий – там "капусты" никакой не хватит. Я не представляю их возвращения сюда. Их здесь просто растерзают,

– прокомментировал Евгений Кошевой.

Предательницам Ани Лорак и Таисии Повалий, которые подыгрывают Кремлю, руководитель "Квартала 95" советует уже никуда не высовываться и "сидеть" на кровавых рублях.

"Ничего, все, досвидос. Что делать Таисии Повалий после того, как она поет на сцене Кремля? Это же вообще, как это можно? Это она поет 9 мая, когда здесь х*рило так по наших городах. Что сделать? Ничего, сидите там. ВСУ скоро придут", – с юмором подытожил Евгений Кошевой.