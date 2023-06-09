Евгений Кошевой предположил, пойдет ли Зеленский на второй срок и рассказал об их дружбе

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой предположил, может ли президент Владимир Зеленский переизбраться на второй срок. Он считает, что это вполне возможно. Также Кошевой рассказал о дружбе с Зеленским во время войны.

В интервью Евгений Кошевой также высказывался о скандале со своей 15-летней дочерью Варварой, снимающей видео под российские треки. Не обошел он и тему дружбы с Владимиром Зеленским.

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Кошевой о втором сроке Зеленского

На вопрос ведущего, нужно ли президенту идти на второй срок, Кошевой предположил, что его не отпустят.

Думаю, то, что он сделал во время полномасштабного вторжения и до этого, так да, нужно,

– ответил Евгений.

О дружбе с Зеленским

Кошевой также признался, что продолжает общаться с Зеленским и считает его своим единственным лучшим другом.

"Как может быть много лучших друзей? Думаю, что он один. Это Владимир Александрович. А остальные – друзья, которым я доверяю, в которых я уверен. С Владимиром Александровичем я провел гораздо больше времени, чем с другими. И ситуации были разные, о которых мог сказать только ему!", – поделился артист.

Евгений добавил, что во время личного общения он называет Зеленского "Зеленый" или "Вован". И часто посылает ему мемы о нем. В то же время в публичном пространстве он не может себе этого позволить, потому что соблюдает субординацию.

Смотрите интервью с Евгением Кошевым: видео

К слову, раньше Евгений Кошевой рассказывал, что "был у Зеленского однажды" – он приходил к нему на Банковую как раз перед тем, как в Киев прибыл Борис Джонсон. А в августе Зеленский наградил Кошевого орденом "За заслуги" III степени.