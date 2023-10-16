В Украине или за границей: где планирует учиться 15-летняя дочь Евгения Кошевого

Евгений Кошевой является отцом двух дочерей. Младшая Серафима учится в школе. В то же время Варвара, которой 15 лет, вскоре будет поступать в университет.

По словам звездного отца, девочка выбирает между тремя высшими учебными учреждениями в Польше. Она хочет поступить на творческую специальность.

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Куда будет поступать дочь Евгения Кошевого

Варвара сейчас учиться в 10 классе и активно изучает польский язык, поскольку планирует туда поступать.

Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство,

– поделился Евгений.

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