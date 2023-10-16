В Украине или за границей: где планирует учиться 15-летняя дочь Евгения Кошевого
16 октября 2023, 14:27Читати новину українською
Источник:"Завтрак. Выходной"
Евгений Кошевой является отцом двух дочерей. Младшая Серафима учится в школе. В то же время Варвара, которой 15 лет, вскоре будет поступать в университет.
По словам звездного отца, девочка выбирает между тремя высшими учебными учреждениями в Польше. Она хочет поступить на творческую специальность.
К теме Пошли по стопам родителей или выбрали свой путь: кем стали и на кого учатся дети украинских звезд
Куда будет поступать дочь Евгения Кошевого
Варвара сейчас учиться в 10 классе и активно изучает польский язык, поскольку планирует туда поступать.
Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство,
– поделился Евгений.
"Завтрак. Выходной": смотрите видео онлайн
На кого учатся дети других украинских звезд
- Старшая дочь Владимира и Елены Зеленских Александра успешно сдала мультипредметный тест и поступила на юридическую специальность.
- Сын Тины Кароль Вениамин, которому в ноябре исполнилось 15 лет, учится в Великобритании. Летом 2022 года юноша успешно закончил Repton Preparatory School, сдав все экзамены на отлично. Это позволило Вениамину перейти в среднюю школу. Кроме академических занятий он увлекается фехтованием, танцами, а также игрой на фортепиано и барабанах.
- Старший сын Кати Осадчей Илья сейчас учится на третьем курсе на IT и искусственных технологиях в США. В то же время, после завершения учебы парень хочет вернуться в Украину.